Трамп у Давосі розповість світові "яка велична Америка"

Президент Трамп заявив, що збирається на міжнародному форумі у Давосі похвалитися досягненнями своєї політики.

“Незабаром прямую до Давоса у Швейцарії, щоб розповісти світові, яка велична Америка і її стан справ. Наша економіка переживає бум і з усім тим, що я роблю, лише покращуватиметься… Наша країна нарешті перемагає знову!”, - проголосив президент напередодні через Twitter.

​Головного виступу Дональда Трампа на щорічному зібранні очікують у п’ятницю.

Європейська і міжнародна преса сповнена передбаченнями, що американський президент буде наголошувати на своїй політиці протекціонізму - захисту економічних інтересів США на противагу прихильникам вільної міжнародної торгівлі та відкритої конкуренції.

Одним з останніх рішень уряду Трампа було оголошення нових протекціоністських тарифів на імпорт до США сонячних електропанелів та пральних машин.

Кореспонденти кажуть, що увага до чинного американського президента на форумі у Давосі виглядає вищою, ніж була довкола минулорічного виступу китайського лідера.

Дональд Трамп не лише їде на Світовий економічний форум (перший чинний президент США на події у Давосі з 2000 року), але й везе з собою вражаючу кількість чільних представників свого уряду: близько 13 американських міністрів та інших посадовців.

Російське розслідування

Але у четвер європейські ЗМІ на перших місцях подавали новини про проблематичне для Трампа американське розслідування російського втручання у виборчу кампанію 2016 року.

Репортажі звертають увагу на те, що президент вперше сказав, що готовий свідчити під присягою у межах рослідування, очолюваного спеціальним прокурором Робертом Мюллером.

Дональд Трамп сказав журналістам у середу в Білому домі, що “з охотою” очікує такої можливості, якщо на це буде рекомендація його юристів.

Президент також повторив, що “не було жодної змови” з росіянами, і що теперішньому розслідуванню не чиниться жодних перешкод.

Американські джерела повідомляють, що розслідування Мюллера хоче розпитати Дональда Трампа зокрема про обставини усунення з посади чільного президентського радника Майкла Флінна, звинуваченого у брехні про його контакти з російським послом у США Сергієм Кисляком.

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