Що говорять про Трампа в Давосі

Президент Трамп розпочав свій візит на Світовий економічний форум в Давосі і вже встиг провести зустрічі з прем’єр-міністром Великобританії Терезою Мей та прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Протягом зустрічей він наголосив на теплих відносинах США з обома країнами.

"Ми на одній хвилі, гадаю, в будь-якому разі", - сказав Трамп під час зустрічі з Мей на Світовому економічному форумі в Давосі. Трамп назвав "помилковими чутками" розмови про напружені відносини між США та Великобританією.

Під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу на Світовому економічному форум в Давосі, Трамп відзначив добрі відносини між країнами: “ми розвинули чудові відносини, для обох країн, я вважаю, вони ще не були міцнішими".

"В Давосі, делегати зверхньо обговорюють Трампа, але роблять великі ставки на Америку", - під таким заголовком вийшов репортаж Reuters про Давос.

З того часу, як Трамп став президентом, бізнес швидко розвивається на тлі зростання споживчих витрат в США.

"Маємо бути вдячні Трампу. Економіка потужна і американський споживач витрачає гроші", - сказав бізнесмен Манфреді д’Овідіо з Монако, який володіє оператором круїзних подорожей Silversea Cruises.

Впливові політики та бізнесмени очікують промови Трампа на саміті в Давосі і висловлюють невдоволення його міжнародною політикою, зменшення пріоритетності екологічних питань та несподіваними повідомленнями у Twitter, зазначає видання.

З точки зору цінностей, важко уявити, щоб міжнародна еліта в Давосі аплодувала Трампу, однак, з точки зору гаманця, все – інакше. Це – основоположна суперечність

Очільники африканських країн ображені, через зневажливе звертання до них Трампа, хоча він і заперечує, що вимовляв цей коментар. Лідери латиноамериканських країн критикують його за те, що він полишив Тихоокеанську домовленість і деякі бізнес-лідери говорять, що вони відмовились зустрічатись з ним на саміті.

Однак, ринок цінних паперів США зростає, компанії стиха аплодують президентові США, хоча багато делегатів в Давосі вважають його небажаним чужаком, йдеться в статті.

"З точки зору цінностей, важко уявити, щоб міжнародна еліта в Давосі аплодувала Трампу, однак, з точки зору гаманця, все – інакше. Це – основоположна суперечність", - сказала Елен Рей, професор економіки з Лондонської бізнес-школи.

Деякі урядовці, економісти та банкіри попереджають, що економіка США може "перегрітись", зовнішній борг може зрости до 20 трильйонів доларів і "гонитва за зниженням" податків призведе до негативних результатів. Водночас, компанії оптимістично налаштовані стосовно перспектив розвитку ринку США.

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