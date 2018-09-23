Джад роками писав про п’яні дебоші в школі, де вчився теперішній кандидат у верховні судді США

Голосування з кандидатури Бретта Кевано на посаду судді Верховного суду США в комітеті Сенату США було відкладене через звинувачення в сексуальних домаганнях висунуті проти Кевано професоркою з Каліфорнії Блейзі Форд.

Форд заявляє, що Кевано, в стані алкогольного сп'яніння, фізично та сексуально нападав на неї, коли вони навчались в старшій школі. Кевано заперечує звинувачення.

Форд стверджує, що її звинувачення може підтвердити лише один свідок, який на свої очі бачив напад Бретта Кевано на неї в старшій школі – це Марк Джад, друг та однокласник Кевано в школі Georgetown Prep.

Джад заявив, що він цього не пам’ятає і ніколи не бачив такої поведінки свого друга.

Джад, який за своє життя змінив багато занять, є автором кількох публікацій та книг, де він описує, що алкоголь та сексуальні напади були звичними для вечірок в приватній школі 80-х.

Так, пише The Washington Post, Джад описує як його друзі зі старшої школи побились об заклад, що вип’ють 100 кегів пива до випуску. В річному шкільному альбомі, він вказав себе в якості казначея клубу «100 кегів, або провал».

Католицька школа для хлопчиків, де вчились Джад та Кевано розташовувалась в штаті Меріленд.

«Я буду першим, хто захистить право хлопців бути хлопцями», - писав Джад в статті в 2015 році. Він згадує, як у випускному класі Джад з друзями організували хлопчачу вечірку на честь вчителя музики і запросили стриптизерку а також купили кег пива. «Я забагато випив і робив дурниці», - згадує він.

«Більшість часу всі, включаючи дівчат, були п’яні, - писав Джад в мемуарах про шкільні вечірки. – Якщо ти міг дихати і ходити, ти міг когось підчепити».

Хоча багато його однокласників зробили кар’єру в царині права, політики, бізнесі, або освіті, Джад, як видалось деяким його друзям, продовжував жити спогадами про підліткові роки, пише видання.

Джад писав про роки в Prep як про часи п’яних дебошів. Про свої дебоші хлопці розповідали Берні Ворду, вчителю зі статевого виховання.

«Пияцтво було неймовірним», - говорить Ворд, який потім провів двадцять років в якості ведучого радіопередачі в Сан-Франциско, а згодом відсидів шість років у федеральній в’язниці за поширення дитячої порнографії. «Це було частиною культури. Одного разу один з баьків купив кег і організував вечірку для дітей», - згадує він.

Як і Кевано, Джад зростав в католицькому Вашигтоні, соціальне життя якого проходило в великих будинках містечок в околиці Вашингтона, таких як Чеві Чейз, Бесезда та Потомак. Тепер в цих районах живуть мільйонери, однак, в другій половині 20-го століття там поряд з докторами тя юристами жили поліцейські, держслужбовці та вчителі, пише видання.

Великі будинки були зручними для великих католицьких сімей, а життя дітей та батьків оберталось навколо місцевих приходів та приватних католицьких шкіл, зазначає видання.

Дивіться також: Майбутнє портвейну в Португалії залежить від умов "Брекзиту"