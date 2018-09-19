Затвердження верховного судді США відкладено через звинувачення в домаганнях

Звинувачення в сексуальних домаганнях можуть зруйнувати затвердження кандидатури Бретта Кевано на посаду судді Верховного суду США.

Голосування сенатського комітету за призначення Кевано на посаду, яке мало відбутись в четвер, тепер офіційно скасоване.

Чи затвердять Кевано на посаду залежатиме від нових слухань, які попередньо заплановані на понеділок. Очікується, що на слуханнях виступить Кевано та професор з Каліфорнії Блейзі Форд, яка заявляє, що Кевано, в стані алкогольного сп'яніння, фізично та сексуально нападав на неї, коли вони навчались в старшій школі. Кевано заперечує звинувачення.

Наразі невідомо, чи відбудуться слухання в понеділок. Жінка, яка висунула звинувачення проти Кевано, заявляє, що перед тим, як вона візьме участь в слуханнях, вона б хотіла, щоб ФБР провело розслідування її заяв. Про це йдеться у листі юриста пані Форд до Юридичного комітету Сенату США, який проводить слухання.

"Повноцінне розслідування правоохоронними органами забезпечить позапартійну оцінку основних фактів та даних свідків цієї справи і те, що комітет повністю поінформований перед проведенням слухань, або прийняттям рішення", - написали юристи.

Голова юридичного комітету Сенату США республіканець Чак Ґресслі виступив проти перенесення слухань. "Свідчення проф. Форд стосуватимуться її знання і спогадів про події. Дії ФБР, або іншого слідчого не матимуть впливу на те, що проф. Форд повідомить Комітету, тому причин для зволікань немає", - заявив сенатор.

Перед висуненням цих звинувачень, аналітики не передбачали проблем в затвердженні консерватора Кевано на посаду судді, повідомляє Reuters. Суддя Верховного суду США обіймає посаду пожиттєво.

У вівторок, президент Трамп висловив підтримку кандидатурі Кевано. "Я дуже йому співчуваю, чесно кажучи, - сказав Трамп під час прес-конференції. – він на це не заслуговує." "Сподіваюсь, що жінка виступить про свою сторону справи. Він розповість свою перед представниками Сенату США. І вони проголосують", - додав Трамп.

Ліза Бенкс, адвокат Форд, заявила CNN, що її клієнт отримує "листи ненависті, потерпає від залякувань та погроз її життю"

Форд навели свої звинувачення в листі надісланому до сенатора від Демократичної партії Даяни Файнстайн. Файнстайн закликала Комітет відкласти слухання. "Відповідне розслідування має бути завершене, свідки допитані, докази вивчені і всі сторони заслухані. Лише тоді Голова має призначити слухання", - йдеться в заяві Файнстайн.

Ліза Бенкс, адвокат Форд, заявила CNN, що її клієнт отримує "листи ненависті, потерпає від залякувань та погроз її життю".

Один сенатор Демократичної партії Річард Блументаль сказав, що Кевано має зняти свою кандидатуру. "Я вірю проф. Форд. У цьому випадку, я вірю, тому хто пережив це, - заявив Блументаль. – Вона виявила хоробрість та мужність, знаючи, що може стати об'єктом недружньої перевірки", - наголосив він.

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