Демократи з Палати представників внесли резолюцію, щоб скасувати указ Трампа про надзвичайний стан

Демократи з Палати представників у п'ятницю внесли резолюцію, яка блокує оголошення національної надзвичайної ситуації, яке президент Дональд Трамп видав, щоб профінансувати стіну вздовж кордону США та Мексики.

Спікер палати Ненсі Пелосі, демократка від штату Каліфорнія, відразу оголосила, що голосування відбудеться у вівторок.

Цей крок розпочинає боротьбу, яка може призвести до першого вето Трампа. Він розпочинає відлік до конституційного зіткнення між Трампом і демократами та встановлює голосування в повному складі же наступного тижня.

Палата представників, що контролюється демократами, безсумнівно, прийме цей захід, і Сенат, керований Республіканською партією, може прийняти його, незважаючи на протидію Трампа.

Будь-яке вето Трампа, ймовірно, буде підтримане, але майбутня битва випробує республіканську підтримку кроку Трампа, який навіть деякі з його союзників розглядають як ляпас по контролю законодавців над владою федерального гаманця.

Якщо Палата та Сенат спочатку затвердять цей захід, Конгрес, мабуть, навряд чи зможе зібрати дві третини більшості в кожній палаті, що буде потрібно пізніше, щоб перекрити вето Трампа.

Дивіться також: Рішення президента Трампа про надзвичайний стан: що далі?