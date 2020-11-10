Демократи на вулицях святкують перемогу Байдена, а республіканці проведуть «Марш за Трампа» у суботу

Із суботи прихильники демократів масово святкують проголошену у ЗМІ перемогу Джо Байдена на виборах президента.

Республіканці також проводять свої акції. На суботу у Вашингтоні заплановано великий «Марш за Трампа» - таким чином на сайті події людей закликають зупинити демократів, які «планують позбавити права голосу та скасувати голосування республіканців» і збирають пожертви на оскарження результатів підрахунку голосів у деяких штатах.

Хоча за прогнозами "Голосу Америки" та інших американських медіа, новим президентом стане Джо Байден, остаточних результатів ще немає, і це додає чимало напруги у суспільстві. Стейсі, прихильниця Байдена, каже: "Є люди, які ніколи не примиряться, але Байден зробить усе, щоб прокласти місток до них. Навіть не можу уявити, наскільки це буде важка робота".

Поки виборці демократів святкують перемогу й уже думають про те, які кроки робитиме нова адміністрація, республіканці підтримують свого кандидата у непідкріпленому фактами намірі оскаржити результати виборів у деяких штатах, перерахувати голоси й провести розслідування.

"Якщо не буде свідчень фальсифікацій, думаю, можна буде рухатись далі, - незалежно від результатів, - вважає Донна Інграссія, прихильниця президента Дональда Трампа.

В обох таборах сподіваються, що з часом увага переключиться із виборів на нагальні проблеми у суспільстві: економіку, расову несправедливість, імміграцію, освіту, громадянські права.

Об’єднують американців і спільні виклики, найбільш нагальний з яких – протидія пандемії. Як у понеділок заявив новообраний президент Байден, на Америку «все ще чекає безрадісна зима», і допоки вакцина не стане загальнодоступною, від коронавірусу може померти ще 200 тисяч мешканців країни.

Дивіться також: Пандемія і технології: життя у віртуальній реальності 2020