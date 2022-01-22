"Станьмо на підтримку України": США та ЄС привітали українців з Днем Соборності

Сполучені Штати привітали Україну з Днем Соборності. У своєму Твіттері Посольство США поширило пост МЗС України із хештегом "Станьмо на підтримку України".

Пост нагадує про цей день 1990 року, коли понад 400 тисяч українців утворили "живий ланцюг" від Києва до Львова з вимогою незалежності та свободи. Як наголошується, сьогодні Україна, якій загрожує понад стотисячне військо Росії на кордоні, потребує підтримки її права самій обирати свій шлях.

З Днем Соборності українців привітав також Європейський Союз.

Як мовиться у Твіттері представництва Євросоюзу в Україні, "ЄС стоїть пліч-о-пліч із незалежною, вільною та соборною Україною і підтверджує свою непохитну підтримку її територіальній цілісності й суверенітету, особливо на тлі поточних загроз".

До кампанії "Станьмо на підтримку України" долучилися також українці за кордоном. У День Соборності Світовий конґрес українців закликав міжнародне співтовариство стати на захист української незалежності і суверенітету. СКУ закликав доєднатися до світового ланцюга соборності, щоб сказати "Ні" російській агресії.

22 січня Україна відзначає День Соборності. 103 роки тому, 22 січня 1919 року, на Софійській площі у Києві було проголошено "Акт Злуки" Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) у Соборну Україну.