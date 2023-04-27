Депортація до Росії та русифікація українських дітей є доказами геноциду – ПАРЄ

У Росії панує «всеохопна тривога» щодо українського контрнаступу, пише Інститут вивчення війни (ISW) у своїх щоденних оновленнях щодо війни в Україні.

Аналітики ISW повідомляють, що в інформаційному просторі Росії панує «розчарована та панічна риторика» щодо потенційного контрнаступу українських збройних сил, мовляв, військові та відомі діячі в Росії «продовжують підкреслювати всеохопну тривогу щодо можливих контрнаступальних дій України».

Видання Reuters опублікувало велике дослідження щодо підготовки росіян до потенційного наступу ЗСУ. У статті опублікований аналіз з мапами, супутниковими фотографіями та малюнками фортифікаційних споруд росіян на кордоні з Кримом на вздовж окупованих територій України.

Бойовий інженер та генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Раян у коментарі виданню описує складну оборонну систему росіян, а можливий український наступ називає однією з «найскладніших наземних операцій, які можливо провести».

«Найважливіша допомога, яку вони (ЗСУ) отримують, це не стільки обладнання, скільки підготовка батальйону, бригади та вищого персоналу до цих дуже складних загальновійськових заходів», — розповідає генерал.

Як раніше повідомляв Голос Америки, за словами речника Пентагону бригадного генерала Пета Райдера, станом на кінець березня понад 11 тисяч українських військових проходили навчання в 26 різних країнах.

Австралійський генерал у відставці, який працює в одному з вашингтонських дослідницьких центрів, Мік Раян, каже, що мати міцні лінії оборони не завжди є перевагою для противника.

«Те, що він окопався, не означає автоматично, що він має перевагу», - розповідає військовий інженер, генерал Раян. За його словами, якщо ці оборонні позиції погано сплановані, вони можуть погіршити становище росіян.

«Дурний супротивник, який закопується проти мудрого нападника, що проводить маневри, — це зовсім інша справа», - каже генерал.

«Все залежить від того, наскільки правильно розташовані ці перешкоди» - аналізує генерал Раян у статті Reuters.

Стівен Браєн, експерт Центру безпекової політики у статті для видання Asia Times пише, що слабким місцем української армії можуть бути рішення продиктовані політикою.

«Стратегія і тактика української армії часом чітко продиктовані політикою. Військові очільники повідомляли, що Зеленський сказав їм залишатися в Бахмуті та інших гарячих точках міст, що призвело до величезних втрат», - аналізує оглядач.

«Бахмут не має особливого відношення до запланованого українського наступу, який передбачає перекидання десятків тисяч військ проти російських позицій далі на південь. Тож, схоже, наказ Зеленського залишатись там не має сенсу. Якщо Бахмут – програна справа, для української армії мало б сенс вийти звідти», - пише Браєн у статті.

Оптимістичніше на ситуацію дивиться американський генерал Бен Годжес. Він переконаний, що Україна поверне свій контроль над Кримом. На своїй сторінці у Twitter генерал у відставці зазначив:

«Як може хтось серйозно погодитися з тим, що Росія залишить під своїм контролем Крим, де вони ледь витримують атаки України з моря? Змусьте їх використовувати власний порт в Новоросійську і хай пройдуть повз українську оборону в Криму».

В успішний контрнаступ вірить і його колега генерал-лейтенант у відставці Марк Гертлінг, колишній командувач армією США в Європі.

«Я колишній командувач США, я також дуже впевнений, що українська армія поверне значну частину території та переможе росіян у весняному наступі… але це буде важка боротьба, і це ще не кінець війни… поки що», – сказав Гертлінг.

Так генерал Гертлінг відреагував на повідомлення Голосу Америки, де мовиться, що військові висловили «впевненість» в успіху довгоочікуваного весняного контрнаступу України.