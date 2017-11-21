У Державному департаменті США поінформовані про видворення з України громадян Грузії.

Про це у зовнішньополітичному відомстві США повідомили у відповідь на запит Грузинської служби "Голосу Америки".

Як повідомляє "Радіо Свобода", екс-президент Грузії Саакашвілі та представники очолюваної ним партії «Рух нових сил» наполягають на тому, що українські силовики видворяють із України громадян Грузії, пов’язаних з Міхеїлом Саакашвілі.

Ми переконані у важливості того, щоб Україна уникали дій у царині верховенства права, які можуть видатись політично мотивованими

У силових структурах України ці звинувачення відкидають, представники ж влади Грузії висловлюються щодо депортації низки своїх громадян з України досить стримано. Міхеїл Саакашвілі говорить про цілеспрямований тиск на його однодумців, та зі свого боку – закликає об’єднуватися, щоб «змінити країну», і навіть пропонує себе в ролі голови майбутнього уряду. Представники влади та частина експертів наголошують, що такі заяви виглядають як підготовка до захоплення влади.

У Державному департаменті наступним чином прокоментували цю ситуацію:

"Ми переконані у важливості того, щоб Україна уникала дій у царині верховенства права, які можуть видатись політично мотивованими", - заявив представник Держдепу у відповідь на запит Грузизнської служби "Голосу Америки".

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