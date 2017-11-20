Візит радника Трампа до Харкова спантеличив оглядачів

Чим більше читаю про мандрівку Джуліані до України, тим більше починаю задавати собі питання, чи ци не банальний зірковий візит без особливого змісту

В Україні перебуває Руді Джуліані, колишній мер Нью-Йорка, близький союзник Трампа у ході передвиборчої кампанії 2016-го року. Відвідини України Джуліані виявилися несподіванкою для багатьох оглядачів і швидко обросли пересудами у соціальних мережах.

"Таке не вигадаєш. Руді Джуліані прибув до Харкова на зустріч, присвячену безпеці міста. Його привітав мафіозі, який перетворився на мера, Керенс, жінки у народних костюмах з хлібом і сіллю", - дивувався візиту Метью Купфер, редактор "Громадського".

"Чим більше читаю про мандрівку Джуліані до України, тим більше починаю задавати собі запитання, чи ци не банальний зірковий візит без особливого змісту", - також писав Купфер.

"Перепало" Джуліані від популярного американського критика Дональда Трампа, Еріка Ґарланда, який багато пише про буцімто "змову" Трампа із урядом Росії. Ґарланда навіть відносять до кола теоретиків змови, які часто роблять безпідставні заяви щодо зв'язку Трампа з Кремлем.

"Що замислив Джуліані? Він у Харкові разом з союзником Януковича, Кернесом... Звідти всього 20 кілометрів до кордону з Росією... Як це у нього ще паспорт не відібрали (у США - прим. ГА)", - пише Ґарланд, натякаючи на буцімто причетність Джуліані до контактів із Росією.

Як повідомляє "Прямий", Джуліані бере участь у нараді "Харків, безпека та правопорядок", яка у понеділок проходила у приміщенні Харківської міської ради.

Що замислив Джуліані? Він у Харкові разом з союзником Януковича, Кернесом... Звідти всього 20 кілометрів до кордону з Росією...

"Колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані на нараді розповів, як у США створили службу 911, а потім 311. Також він зазначив, що в Україні і в Харкові, зокрема, теж необхідно зробити такий єдиний сервісний центр, щоб люди за допомогою трьох цифр могли викликати допомогу в будь-якій ситуації", - розповіла кореспондент "Прямого" Наталія Білокудря.

Дісталося Джуліані і від інших прихильників теорії про змову Трампа із Кремлем.

"Дивовижно, що такі злочинці, як Джуліані можуть спокійно подорожувати до України, щоб зустрітись із союзником Януквича... Дивно, що Манафорт до них не приєднався", - твітує блогер Ольга Лаутман.

Руді Джуліані був мером Нью-Йорка в період з 1994-го по 2001-й роки. Активно підтримував Дональда Трампа у ході останньої президентської кампанії у США і виступав з різкими нападками на демократа Гілларі Клінтон. По закінченню виборів його навіть називали одним із претендентів на посаду державного секретаря США.

Він був мером Нью-Йорка, коли аль-кайдівці скоїли теракти 11 вересня 2001 року, і очолював зусилля міської влади в кризовій ситуації після руйнування веж-близнюків Всесвітнього торговельного центру, тісно співпрацюючи з тодішнім президентом Джорджем Бушем-молодшим.

Прикметно, що у серпні 2017-го року публікація у впливовому виданні Forbes наводила Джуліані, як приклад для України. Джуліані характеризувався, як лідер, який зумів очолити боротьбу із корупцією.

"Українському народу знадобиться людина на кшталт екс-мера Нью-Йорка Руді Джуліані, який очолив би боротьбу з корупцією і почав реальні зміни і реформи, якщо країна хоче привабити інвестиції. Будучи прокурором США, Джуліані почав процес проти керівників нью-йоркських так званих «п'яти сімей», відповідно до Закону про впливових і корумпованих організацій (RICO), за звинуваченнями у вимаганні, трудовому рекеті і вбивстві. Можливо, настав час, щоб президент Порошенко віддав під суд кількох чиновників із своєї «політичної сім’ї», щоб викорінити корупцію", - відзначалось тоді у виданні.

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