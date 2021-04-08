Держдеп оприлюднив заяву з нагоди Міжнародного дня ромів

Чимало ромів продовжують потерпати через системну дискримінацію на насильство. Про це йдеться в оприлюдненій напередодні заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена з нагоди Міжнародного дня ромів.

"Дискримінаційне ставлення та стереотипізація заважають ромам повноцінно брати участь у політичному, соціальному та економічному житті у світі. Ми закликаємо уряди надати рівний доступ до освіти, працевлаштування, житла, охорони здоров'я, та державних послуг, та дотримуватись їх міжнародних забов'язань поважати права усіх людей в межах їх кордонів. Під час пандемії COVID-19, особливо важливо, щоб державні лідери засудили мову ненависті та її небезпечні наслідки та вирішили та попередили нерівність, яка походить із системного та структурного расизму", - йдеться у доповіді.

У доповіді з приводу стану прав людини в Україні Державний департамент США, серед іншого, вказав на занепокоєння правозахисників з приводу відсутності відповідальності у випадках нападів на ромів

Енітон Блінкен також відзначив, що США вшановують багату культуру, мову та спадщину ромів в цілому світі.

"Кожна особа народжена вільною та рівною у гідності та правах, і США лишаються відданими правам людини та расовій рівності, і вдома і за кордоном", - вказує заява.

Раніше у доповіді з приводу стану прав людини в Україні Державний департамент США, серед іншого, вказав на занепокоєння правозахисників з приводу відсутності відповідальності у випадках нападів на ромів та нездатності уряду вирішити проблему суспільного насильства та нападок на ромів.

"За інформацією Ромського жіночого фонду "Чіріклі", місцева влада створила низку перепон для отримання ромами національних ідентифікаційних документів. Влада заважала доступу до освіти особам, які не мали документів та сегрегувала дітей рома до спеціальних шкіл або шкільних кімнат нижчої якості. Офіційні особи також висловлювали анти-ромські погляди та заохочували дискримінацію", - відзначається у доповіді Держдепу.

Як відзначає видання "НВ", за даними дослідження "Київського міжнародного інституту соціології" про міжетнічні упередження в Україні, українці мають найвищий рівень етнічних упереджень саме до ромів.

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