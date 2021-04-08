У Держдепі заявили про "глибокі розбіжності" з Росією

У Державному департаменті США заявили, що Сполучені Штати Америки мають «глибокі розбіжності» з Росією, але все ж хочуть підтримувати стабільні відносини з Москвою.

«Так, у нас є глибокі розбіжності з Російською Федерацією, - заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс. - Я називав багато з них, перераховував по різним питанням. Не буду робити цього зараз ».

«Але ми також заявляли, що ми хочемо більш стабільних і передбачуваних відносин з Москвою», - продовжив він.

«Ми вважаємо, що дипломатія є важливим інструментом, який допоможе нам досягти стабільних і передбачуваних відносин, незважаючи на те, що ми продовжуємо притягувати Москву до відповідальності за порушення, про які я говорив раніше», - резюмував Прайс.

Заява Прайса стало відповіддю на питання про відсутність російського посла в США, який був відкликаний до Москви для консультацій після інтерв'ю президента Сполучених Штатів Джо Байдена, в ході якого він погодився з твердженням, що президент Росії Володимир Путін є «вбивцею».

На початку місяця Нед Прайс заявив про стурбованність США через ескалацію агресивних та провокативних дії Росії у східній Україні.

Він підкреслив, що «дестабілізуючі дії Росії шкодять намірам деескалації, досягнутим за посередництва ОБСЄ в липні минулого року».

Тоді Прайс наголосив, що США знають про повідомлення про пересування військ Росії на кордоні з Україною.

«Ми обговорюємо з союзниками по НАТО наше занепокоєння стосовно зростання напруги та порушення режиму припинення вогню а також напруги в регіоні».

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