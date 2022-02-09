Заступниця держсекретаря США обговорила з європейськими чиновниками, посадовцями важливість деескалації з боку Росії 

Заступниця держсекретаря Венді Шерман у середу провела розмови з дипломатами Франції, Німеччини, Італії, та Великої Британії, а також з високопосадовцями НАТО, ОБСЄ, та ЄС. Теми розмови, серед іншого, включали необхідність деескалації з боку Росії. Про це повідомляє Державний департамент США.

Спілкуючись з європейськими дипломатами, відзначає Держдеп, Шерман підтвердила готовність США разом із союзниками та партнерами "швидко накласти значні збитки на Росію" у разі подальшої агресії проти України.

У ході спілкування учасники обговорили дипломатичні контакти із Росією, підтримку союзників НАТО на східному фланзі Альянсу, та "важливість того, щоб Росія вдалась для конкретних кроків до деескалації".

У розмові із високопосадовцями НАТО, ОБСЄ, та ЄС, повідомляє Держдеп, сторони погодились на важливості подальшої тісної координації, щоб переконати Росію "обрати дипломатію на вдатись до конкретних кроків для деескалації".

Росія заперечує наявність планів нападу на Україну та звинувачує Захід у підготовці провокацій на сході України.

У середу речниця МЗС Росії заявила, що досягнути деескалації щодо України можна "дуже швидко".

"Для цього треба припинити постачання Україні озброєнь, відкликати з її території західних військових радників та інструкторів, припинити спільні навчання ЗСУ та країн НАТО, а також вивести всі раніше поставлені Києву іноземні озброєння за межі української території", - заявила Марія Захарова.

Москва виступає проти приєднання України до НАТО, вимагає від США відповідних юридичних гарантій, та наполягає, що безпека одних країн не може укріплюватись за рахунок безпеки інших.

У середу речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що до угрупування російських військ вздовж кордонів України та у Білорусі продовжують прибувати підкріплення. При цьому Кірбі не став називати кількість російських військ, відзначивши, що вона перевищує 100 000.