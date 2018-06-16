​Держдепартамент попереджає про терористичну загрозу на Чемпіонаті світу в Росії

Державний департамент США попереджає американців, які подорожують до Росії на ЧС, що терористи можуть орієнтуватись на ігри та пов'язані з ними місця під час місячного турніру. Держдепартамент при цьому не згадав жодних конкретних загроз, пише видання The Hill.

У п'ятницю Держдеп видав поради щодо подорожей, закликаючи американців «переглянути поїздки до Росії через тероризм та переслідування».

«Незважаючи на те, що безпека на Чемпіонаті світу буде великою, терористи можуть намагатися атакувати місця проведення подій, таких як стадіони та оглядову територію Fan Fest, туристичні об'єкти, транспортні вузли та інші громадські місця», – зазначається в повідомленні.

Держдепартамент також зазначає, що допомога громадянам США від служб американського консульства може бути «невиправдано» затриманою російськими властями.

«Унаслідок встановленого російським урядом зменшення кількості дипломатичних кадрів США у Росії, уряд США зменшив здатність надавати послуги громадянам США», – написав Держдепартамент.

Згідно з повідомленням, Росії загрожують заворушення у регіонах Північної Осетії та Чечні.

Поради щодо подорожей були видані через два дні після того, як було оголошено, що США, Канада та Мексика спільно виграли тендер на проведення чемпіонату світу 2026 року.

Президент Трамп лобіював за проведення чемпіонату на своїй сторінці у Twitter і під час прес-конференції з президентом Нігерії Мухаммаду Бухарі в квітні.

«США, разом із Мексикою та Канадою, щойно отримали World Cup, – написав Трамп в середу. – Вітаю – велика напружена робота!»

Чемпіонат світу з футболу цього року в Росії розпочався у четвер і має тривати до 15 липня.

Дивіться також: Американська бізнес-спільнота вітає ухвалення Україною закону про антикорупційний суд