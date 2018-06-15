Трамп заявив про «можливість» зустрічі з Путіним цього літа

Президент Дональд Трамп сказав, що він, можливо, цього літа матиме зустріч з Володимиром Путіним.

Про таку можливість було згадано ще тоді, коли обидва керівники мали телефонну розмову у квітні. Цього тижня високопоставлений директор з питань Європи і Росії у Раді національної безпеки Ричард Гукер заявив російському агентству новин, що Білий дім вивчає таку можливість.

У розмові з репортерами перед Білим домом у п’ятницю, Трамп також піддав критиці колишнього президента Барака Обаму за те, як він вів справи щодо конфлікту навколо Криму:

«Президент Обама втратив Крим, як знаєте. Це було задовго до того, як я прийшов до влади. Я хочу сказати це, отже fake news друкує це відповідно. Президент Обама втратив Крим. Це його вина», сказав Трамп. Тому що Путін не шанував президента Обаму. Президент Обама втратив Крим, тому що президент Путін не шанував президента Обаму, не шанував нашої країни і не шанував України».

В ході інтерв’ю, яке торкалося широко діапахзону питань, президент також повторив, що Росію слід знову прийняти до Великої сімки (разом з Росією це була б Велика вісімка). Цю пропозицію він висунув минулого тижня перед відбуттям на саміт Великої сімки в Канаді.

«Я думаю, що краще мати Росію у своєму складі, ніж пози ним. Так, як і у випадку з Північною Кореєю і з будь-ким іншим – набагато краще втримувати з ними добрі відносини, ніж ні», сказав Трамп.

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