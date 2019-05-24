Спроби Москви дестабілізувати Україну зазнають провалу, - заява США в ОБСЄ

"Демократичний розвиток України контрастує з сусідньою Росією і демонструє, що кампанія Москви з дестабілізації України провалюється", - наголосив в.о. заступника голови місії США при ОБСЄ Грегорі Макріс у відповідній заяві.

Посадовець відзначив мирну передачу влади в Україні після президентських виборів.

В заяві наводяться порушення з боку Росії, що тривають на Донбасі та в Криму.

Зокрема, Маркіс наголосив на тому, що Росія продовжує заважати роботи спостережній місії ОБСЄ, перешкоджає судноплавству в Керченській протоці та в районах прибережних до України біля Азовського моря, що приносить значні збитки порту Бердянськ.

В заяві США ще раз закликали Росію негайно звільнити українські кораблі та їх екіпажі, захоплені 25 листопада, припинити рішення про прискорене надання російського громадянства мешканцям контрольованої Росією території Донбасу та колишнім мешканцям Криму.

США засудили репресії проти кримських татар і поновили запевнення у своїй повній підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах, включно з територіальними водами.

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