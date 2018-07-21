Українській діаспорі у Канаді запропонували допомогти біженцям із Сирії

Українська громада у Канаді могла би підтримати біженців із Сирії. Таку думку висловив політолог, викаладач Королівського коледжу у Лондоні Александр Кларксон.

Як громада, яка утворилась з біженців від утисків та війни, можливо організації українців у Канаді можуть допомогти наступній хвилі сирійських біженців

"Як громада, яка утворилась з біженців від утисків та війни, можливо організації українців у Канаді можуть допомогти наступній хвилі сирійських біженців, яка прибуде до Канади. Якщо канадські провінції Онтаріо та Квебек захочуть передати частину біженців іншим, то можливо провінція Манітоба могла би виявити ініціативу", - відзначив Кларксон на своїй сторінці у Twitter.

Раніше американський канал Fox News, який критично висвітлює проблематику біженців із зон конфлікту до країн Заходу, повідомив що уряд Канади буцімто міг "втратити слід" 50 000 сирійських біженців у країні, і не публікує обіцяну раніше інформацію про значну кількість біженців із Сирії у країні, їх працевлаштування, освіту та ін.

Канадська провінція Манітоба має одну із найбільших та найстаріших українських громад у країні.

Президент США Дональд Трамп виступає проти прийому великої кількості біженців із Сирії. Натомість уряд Канади заявив про те, що прийматиме біженців із зони конфлікту.

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