Дії Росії проти України сколихнули ринок газу в ЄС – Bloomberg

Навіть після постачання рекордних обсягів газу Європі, які мають допомогти регіону подолати удар холоду, дії Росії з ескалації суперечки з Україною змусили турбуватись європейських газотрейдерів, пише Bloomberg.

"Газпром" заявив, що він був "змушений" почати процедуру з припинення контрактів з газопостачання та транзиту газу з Києвом. Існуючі контракти укладено до 2019 року, через незгоду з рішенням Стокгольмського арбітражу стосовно боргу компанії перед "Нафтогазом".

"Завершення арбітражу може зайняти місяці чи навіть роки і Росія не зацікавлена в припиненні поставок до Європи, адже йдеться про виручку", - сказав Тревор Сікорські з лондонської компанії Energy Aspects Ltd.

"Все ж, зараз не найкращий час для оголошення такого плану", - додав він.

Минулого року "Газпром" поставив газу на 38 мільярдів доларів до Європи – свого найбільш заможного клієнта. Майже половина цього газу надійшла через українську газотранспортну мережу, зазначає видання.

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