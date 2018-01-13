Україна і «гібридний мир» Путіна як пастка Кремля

(Рубрика «Точка зору»)

«Миротворець» із Кремля

Під час недавньої зустрічі з редакторами російських ЗМІ президент Росії Володимир Путін у миролюбній манері висловився щодо відносин з Україною. Путін заявив про необхідність поліпшення відносин з Києвом, яке неодмінно настане після врегулювання ситуації на Донбасі. При цьому Путін наголосив, що Росія зацікавлена саме в повному політичному врегулюванні, її не влаштовує «заморожений конфлікт». Ще більш сенсаційну заяву Путін зробив щодо військової техніки України, яка була вкрадена окупантами під час анексії Криму. Техніку цю Путін готовий повернути українцям, а боєприпаси, що залишилися – утилізувати за участю українських фахівців.

Риторика Путіна значно відрізняється навіть від тональності його недавньої «великої» прес-конференції в Кремлі. Зауважимо, що російський президент більше не говорить про «переворот», а тільки про нормалізацію відносин. І це при тому, що, на перший погляд, нічого в ситуації навколо України не змінилося.

Зате змінився сам Путін – насамперед з точки зору риторики. Уже доводилося писати, що путінська передвиборча кампанія і дії президента Росії після його переобрання на посаді глави держави – будуть проходити під прапором «миротворчості». Але, звичайно, ні в якому мирі з Україною Путін не зацікавлений. Гібридна війна, яку Путін вів проти України останні понад три роки, повинна змінитися на «гібридний мир». А «гібридний мир» є набагато більш небезпечним за гібридну війну. Так, «гібридний мир» – це збереження життя всіх тих сотень, а може бути, і тисяч людей, які неодмінно загинуть, якщо гібридна війна триватиме. Але сенс «гібридного миру» – домогтися загибелі самої Української держави.

«Гібридний мир»: програма

Програма «гібридного миру» може бути прочитана вже зараз. Це готовність припинити військові дії на Донбасі і навіть вивести звідти російські війська і найманців. Але на заміну їм прийдуть миротворці, в тому числі і з країн, які співчувають Росії. Український контроль над територією буде відновлений тільки після імплементації Україною Мінських угод – тобто після надання частині Донбасу автономного статусу. Простіше кажучи, не найближчими роками. Причому тиснути на Київ будуть і з Москви, і з Берліна, і з Парижа. І, можливо, навіть з Вашингтона. З проблеми російсько-українського конфлікту Донбас перетвориться на головний біль самої України. При цьому на території, яка формально буде вважатися українською, будуть продовжувати працювати російські телеканали, продаватися російські товари, викладатися концепції «русского мира», буде квітнути контрабанда – можливо навіть, за участю самих миротворців, як це вже не раз бувало у світі в минулому.

Вороги України хочуть зберігати Донбас як гнійну рану на тілі. Так простіше. Одночасно активізується частина західної політичної еліти, яка буде виступати за скасування санкцій проти Росії – якщо війни вже немає, а на поступки не йде Україна. Так, власне, вона вже активізувалася. Останні заяви глав зовнішньополітичних відомств Німеччини та Австрії – прекрасний доказ цього.

У самій Україні все голосніше звучатимуть голоси тих, хто вимагатиме домовитися з Росією і «почути» Донбас – війни немає, а в конфронтації зацікавлена сама «неефективна і корумпована українська влада, яка прикриває своє небажання проводити реформи конфліктом із Росією». Росія буде витрачати величезні гроші на українських політиків та імітаційну частину «громадянського суспільства» – нерідко за посередництвом своїх західних друзів, які живуть на ті ж московські кошти, так що зовні все буде дуже красиво виглядати. І вже після наступних парламентських виборів може виникнути дивовижний блок відвертих колаборантів і псевдо-«патріотів», який буде виступати за примирення з Москвою і пошук Україною свого місця в світі між Росією і Заходом. Мінські угоди тоді будуть, нарешті, імплементовані, Донбас стане державою в державі, Крим зникне з українського порядку денного. А новий президент України поїде в Москву вигідно продати український суверенітет. У його делегацію увійдуть навіть ветерани гібридної війни, які потиснуть руки її учасникам з боку Росії. Ми – один народ.

Все в руках українців

Це і є план «гібридного миру». Україні дуже важливо не потрапити в цю пастку. Дуже важливо зрозуміти, що мир не буває гібридним. На гібридній війні гинуть справжні люди. А «гібридний мир» знищує справжні держави. В існуванні незалежної України не зацікавлені в Москві. Але і на Заході Україну помічають тільки поки вона бореться. Тому захистити свою державу від Путіна і тих, хто готовий відмовитися від майбутнього країни заради уявного «спокою» і примарних економічних вигод, можуть тільки самі українці.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію редакції

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