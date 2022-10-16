Starlink стали "визначальними" для комунікації на полі бою - посолка України у США

Посолка України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю американському телеканалу CBS заявила, що супутниковий інтернет Starlink став "визначальним" для комунікації, зокрема, на полі бою у російській війні в Україні.

"Я не погоджувалася з Ілоном Маском щодо деяких його поглядів щодо Криму, і ми були б раді обговорити це з ним. Але що стосується компанії, ми почали співпрацю зі Starlink, чудову співпрацю. До цього етапу війни. Ми дуже швидко отримали Starlinks в Україні, у деяких областях для гуманітарної підтримки - це єдиний зв’язок, який у нас є. І дуже важливо продовжувати його мати", - сказала Маркарова.

Ми дуже швидко отримали Starlinks в Україні, у деяких областях для гуманітарної підтримки - це єдиний зв’язок, який у нас є

Вона додала: "Ми пишаємося тим, що є однією з країн у світі, де Starlink розвивається найшвидше, але хто заплатить за це? Я впевнена, що ми знайдемо рішення".

Днями засновник SpaceX заявив, що компанія більше не може безкоштовно надавати системи Starlink Україні. Але напередодні Ілон Маск написав у Twitter: "Чорт із ним... навіть незважаючи на те, що Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми просто продовжимо фінансувати уряд України безкоштовно". Reuters відзначає, що не зрозуміло, чи є пропозиція Маска щира чи була саркастичною, а компанія SpaceX не відповіла на запит журналістів про коментарі.

У п'ятницю в Офісі президента Володимира Зеленського заявили про слова Маска: "Давайте будемо вдячні за те, що він допоміг нам. Але він – бізнесмен, прагматична людина. І тому Україна сьогодні буде сама опікуватись тим, як провести переговори, щоб Starlink працювали". А Міністерство оборони США підтвердило, що має в розпорядженні комунікацію компанії SpaceX щодо фінансування старлінків в Україні.

3 жовтня американський мільярдер у Twitter написав, що задля досягнення миру Україна має залишатися нейтральною, а Росії треба віддати Крим, "як це було з 1783 року (до помилки Хрущова)", чим викликав осуд українського суспільства.

Окрім того, в інтерв'ю CBS Маркарова закликала західних партнерів Києва зробити все можливе, аби прискорити поставки зброї для ЗСУ, особливо комплексів протиповітряної оборони на тлі останніх ракетних атак Росії по українських містах.

У Кремлі заявляли, що постачання Києву озброєнь робить "конфлікт" "максимально болючим" для України.

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що Росія могла укласти контракт з Іраном на закупівлю безпілотників Arash-2.

У статті використано матеріали CBS, Reuters, "Радіо Свобода"