Андерс Аслунд: «Тепер буде дуже складно стверджувати, що Росія не вплинула на хід виборів в США»

Проти 13 росіян висунуто офіційні звинувачення у втручанні в американські вибори. Чого очікувати далі?





Президент Дональд Трамп прокоментував перші звинувачення, представлені командою спеціального прокурора Роберта Мюллера у справі про російське втручання у виборчу кампанію 2016 року.



«Передвиборний штаб Трампа не порушив жодних законів - змови не було!», - написав у своєму Twitter господар Білого дому.



Експерт вашингтонського аналітичного центру Atlantic Council і колишній радник урядів Росії і України Андерс Аслунд, в свою чергу, впевнений, що опубліковані в п'ятницю документи свідчать про те, що команда спецпрокурора досягла «вельми помітних» успіхів у розслідуванні.



«Це дуже серйозний обвинувальний висновок, що дозволяє зрозуміти, наскільки масштабним було російське проникнення (в політичну систему США), і як багато доказів вдалося зібрати спеціальному прокурору», - заявив Аслунд в інтерв’ю Російській службі «Голосу Америки».



Голос Америки: В Росії цей обвинувальний висновок вже назвали «символічним». І дійсно: всі фігуранти справи перебувають в Російській Федерації та арешти їм поки що не загрожують.



Андерс Аслунд: Те, що говорять про це в Росії - не дуже важливо. Набагато серйозніше питання, що цей обвинувальний висновок означає для американської (внутрішньої) політики. Тепер жоден серйозний політик не зможе назвати розслідування про російське втручання «нісенітницею», що стало стандартною відповіддю президента Трампа. Тепер буде дуже складно стверджувати, що Росія не вплинула на хід виборів в США: в обвинувальному висновку говориться, що (в «Агентстві інтернет-досліджень») 80 осіб працювали повний робочий день для того, щоб вплинути на хід кампанії, використовуючи соціальні мережі.



Г.А.: Обвинувальний висновок став першим судовим документом, що свідчить про російське втручання. Іншим фігурантам справи - колишньому керівникові передвиборчого штабу Полу Манафорту, наприклад, було пред'явлено звинувачення не в змові з Кремлем, а у фінансових махінаціях.



А.А.: Я вважаю, що це ясно свідчить тільки про те, що (спецпрокурор) Мюллер має намір скласти загальну «картину» з окремих фрагментів, і сьогодні він показав, що і як робили росіяни.



А в цій загальній картині є місце і для нелегальних фінансових операцій Манафорта, для всіх деталей змови з Росією. Я можу припустити, що наступним кроком стане демонстрація подробиць цієї змови - як росіяни і члени передвиборчого штабу Трампа працювали разом.



У представленому обвинувальному висновку говориться, що співробітники виборчого штабу «нічого не підозрюють», тому, що вони не знали про справжні наміри (російської сторони). Я думаю, що з наступного обвинувального висновку ми дізнаємося більше. Отож ми все ближче і ближче підходимо до істини.

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Г.А.: Яка, на Ваш погляд, буде реакція Москви на публікацію звинувачень?



А.А .: Тут нічого припускати. Є такий вислів: «Нічому не вір доти, поки Москва це не спростує».



Г.А.: У Білому домі прокоментували цей документ менш, ніж через годину після його публікації. Ви думаєте, що адміністрація обмежиться тільки однією заявою про те, що «ніякої змови не було»?



А.А .: Думаю, що вони будуть намагатися голосно говорити про інші проблеми. Про те, як ФБР робить свою роботу в тому, що стосується стрілянини в школі у Флориді. Губернатор (штату Флорида) Скотт вже зажадав відставки директора ФБР. Так що з боку адміністрації ми, швидше за все, побачимо тільки звичайні спроби змінити тему.

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