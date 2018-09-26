Росія звернулась до спортивного арбітражу через легкоатлетів

Росія подала на апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS), щоб добитися скасування заборони на участь у змаганнях із легкої атлетики за порушення антидопінгових правил, повідомляє NBC з посиланням на AP.

Легкоатлетичній команді країни було заборонено брати участь у міжнародних змаганнях Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій (IAAF) у листопаді 2015 р. Заборону наклали після того, як розслідування Всесвітньої антидопінгової агенції виявило поширене вживання наркотиків елітними російськими спортсменами.

Новий позов до Спортивного арбітражного суду з’явився через тиждень після рішення ВАДА відновити статус Російської антидопінгової агенції. ВАДА поступилася двома основними вимогами– визнання російським урядом провини та доступ до доказів, які зберігаються в московській антидопінговій лабораторії.

Всеросійська федерація легкої атлетики заявила, що її апеляція вимагає скасувати ті самі два пункти з переліку вимог, які висунули в IAAF.

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