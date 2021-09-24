Доповідь аудиторів ЄС закликає зосередитись на подоланні урядової корупції в Україні

Європейському Союзу варто приділити увагу подоланню урядової корупції в Україні. На це вказує оприлюднена напередодні доповідь Європейського суду аудиторів (ECA). Сайт установи вказує, що вона є зовнішнім аудитором ЄС. "Ми працюємо поза впливами, які можуть негативно вплинути, або створити враження негативного впливу на наші професійні рішення", - відзначає організація.

У ECA назвали нинішю підтримку ЄС реформ в Україні неефективною для боротьби з корупцією, зокрема в уряді.

Доповідь також рекомендує: оцінити та відкорегувати підтримку громадянського суспільства та журналістів розслідувачів; сприяти усуненню перепон вільній та справедливій конкуренції; покращити моніторинг; запровадити жорсткіші вимоги для продовження підтримки.

Доповідь відзначає, що специфічною рисою корупції в Україні є приватизація держави (англ. state capture - прим. ГА) з боку груп потужних політичних та економічних еліт, які мають пірамідальну структуру та укорінені у державних інституціях та економіці.

"Хоча основні документи ЄС згадують боротьбу з корупцією, вони не згадують окремо значну корупцію (англ. grand corruption також перекладається, як "урядова корупція", та "корупція, яка зачіпає уряд" - прим. ГА). “Значна корупція” визначається, як зловживання владою високого рівня, яка створює переваги для небагатьох, та завдає значної та масштабної шкоди індивідам та суспільству. Олігархи та групи влпиву є коренем цією корупції. Значна корупція та приватизація держави (англ. state capture - прим. ГА) заважають конкуреції та зростанню та шкодять демократичному процесу", - вказує доповідь.

Документ наголошує, що значна корупція є наслідком нестачі верховенства права та поширеного впливу олігархів, а також суперечить цінностям ЄС та створює значні перепони для уряду України. Доповідь також відзначає - значна корупція є основою для поширеної корупції на нижчих щаблях.

Як повідомляє "Укрінформ", у п'ятницю речниця Європейської Комісії Ана Пісонеро, коментуючи доповідь, назвала успішними зусилля України щодо боротьби з корупцією, але вказала на необхідність продовження реформ.

У статті використано матеріали "Укрінформ".

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