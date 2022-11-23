Британське дослідження: у виготовленні іранських дронів брали участь десятки західних компаній

Попри санкції, накладені на Іран, дрони, які він виготовляв, і які Росія використовувала для нападу на Україну, включали західні компоненти, мовиться у звіті, який у вівторок опублікувала британська дослідницька група, що займається аналізом зброї.

Як повідомляє газета New York Times, після поїздки до Києва групи розслідувачів Conflict Armament Research (CAR), вони стверджують, що дрони, якими Росія бомбардує Україну, включно з цивільними об’єктами, виготовлялися в Ірані вже після запровадження санкцій «майже виключно компаніями зі штаб-квартирами в Сполучених Штатах, Європі та Азії». Одна з ракет, яку було знайдено в Україні, була виготовлена у травні цього року.

Як мовиться у звіті незалежної групи, що базується в Британії, і яка займається ідентифікацією та відстеженням зброї та боєприпасів у бойових діях, маркування більшості деталей, які перевірили дослідники, включаючи напівпровідники та інші передові електронні компоненти, вказувало на те, що вони були виготовлені в останні роки, коли Іран перебував під санкціями. Ці санкції, як наголошує звіт, були спрямовані саме на те, щоб позбавити іранський режим таких матеріалів.

У звіті мовиться, що дослідники CAR проаналізували залишки трьох моделей передових іранських безпілотних літальних апаратів – Shahed-131, який у Росії переназвали «Герань-1» і Shahed-136, «Герань-2», які називають «самогубцями», бо вони вибухають при зустрічі з ціллю, а також Mohajer-6, який є розвідувальним дроном.

Як наголошують дослідники, CAR задокументував понад 500 компонентів, що охоплюють близько 200 унікальних моделей чотирьох безпілотників.

Британські дослідники стверджують, що у їхньому виготовленні брали участь «понад 70 виробників із 13 різних країн і територій», «причому 82 відсотки з них виготовляли компанії, розташовані в Сполучених Штатах». Дослідники написали у звіті, що вони «не можуть публічно ідентифікувати виробників задокументованих компонентів» до завершення всього процесу аналізу. Також у звіті не зазначено, як деталі могли опинились в Ірані.

Звіт також констатує, що іранські безпілотники були значно вдосконалені, порівняно з іншими системами, які раніше спостерігалися на Близькому Сході, які включали комерційні моделі та мали компоненти, які використовують аматори. Моделі, які британські аналітики вивчали в Україні, вже включали компоненти, які покращують точність дронів Shahed-131 і Shahed-136, а також модулі супутникової навігації, які дозволяють цим двом безпілотникам працювати в бойових умовах.

Ці вдосконалення у дронах, що були виготовлені в основному у 2020-21 роках, за словами дослідників, означають, що Іран зумів обійти санкції, накладені резолюцією 2231 Ради Безпеки ООН, яка обмежує експорт іранських ракет до 2023 року.

Як повідомляли раніше представники уряду США, іранські безпілотники, які Росія закупила для війни проти України, почали прибувати в Росію в серпні. У вересні адміністрація Байдена оголосила про нові санкції проти іранської компанії, яка виробляє безпілотники Shahed. Британія та Європейський Союз наклали санкції на цю ж компанію в жовтні.

Як зазначає у розмові з New York Times Деміен Сплітерс, який очолював розслідування групи, контроль над постачанням компонентів ускладняється тим, що «багато чіпів, які потрапляють у військові системи, такі як дрони, також мають широке споживче використання», і тому «немає ретельного контролю над тим, куди ці чіпи йдуть, коли вони потрапляють до дистриб’юторів, а потім до кінцевих користувачів».

Іран нещодавно визнав, що продавав Росії дрони, але каже, що робив це лише до початку російського вторгнення в лютому, але висновки групи піддають сумніву це твердження.

Раніше «Голос Америки» повідомляв, що українські розвідники, які вивчали компоненти збитих в Україні іранських дронів, також дійшли висновку, що Іран постачав росіянам свої дрони і після початку широкомасштабної російської агресії в Україні наприкінці лютого цього року.

В Ірані побоюються залежності від Москви

У самому Ірані, як пише іранський дослідник на сайті «Атлантичної ради», продаж безпілотників до Росії також викликав дискусію щодо того, чи ця зростаюча близькість до Росії відповідає національним інтересам Ірану.

У статті, опублікованій у середу, 23 листопада, Джавад Хейран-Ніа, директор Групи досліджень Перської затоки в Центрі наукових і стратегічних досліджень Близького Сходу в Ірані, каже, що іранські реформатори і навіть деякі консерватори критикують поставки безпілотників до Росії як такі, що йдуть всупереч інтересам Ірану, бо цей експорт призвів до додаткових санкцій проти Ірану з боку США, Швейцарії та Європейського Союзу.

Джавад Хейран-Нія наводить думку колишнього командира ВМС Корпусу вартових Ісламської революції Хосейна Алаеї, який вважає, що Росія могла прагнути «втягнути Іран у цю війну з самого початку нападу на Україну», щоб проти Ірану посилили санкції і Росія змогла «тримати зовнішню політику Ірану в заручниках і мати можливість певним чином стримувати незалежну поведінку Ірану». Колишній військовий каже, що, можливо, Росія сама і розголосила питання купівлі безпілотників в Ірану.

Іран підозрює Росію, що вона хоче контролювати Тегеран

Як каже іранський дослідник, будь-яке питання, яке веде до покращення відносин між Іраном і Заходом, у Росії вважають загрозою для своїх інтересів. Він посилається на слова Раджаба Сафарова, який входив до політради президента Росії та очолював комісію з питань Ірану при Московській торгово-промисловій палаті, і який нещодавно заявив, що орієнтований на Захід Іран для Росії більш небезпечний, ніж ядерний Іран.

Він назвав Іран «залізним щитом Росії проти Заходу». «Якщо до влади в Ірані прийде прозахідний уряд, з цього моменту почнеться крах Росії», – заявив Сафаров.

Як пояснює іранський дослідник, з точки зору Тегерана, після Ісламської революції 1979 року, Захід, на думку Тегерана, є для Ірану «ворогом, який різними способами намагається нашкодити Ірану». Але нині Джавад Хейран-Нія вважає, що в Ірані більше говорять про те, зовнішня політика повинна відображати інтереси простих людей, а не лише окремих груп, а тому залежність він Росії зменшує маневреність Ірану та «змушує іранців платити за авантюри Москви».

Британська розвідка: в Росії закінчуються іранські дрони

Тим часом Британська розвідка повідомляє, що з вересня Росія запустила сотні дронів проти українських військових цілей та цивільної енергетичної інфраструтури.

Британські аналітики вважають, що нині російське військове командування зумисно цілить в медичні заклади і саме для цього використовує безпілотники, які є точнішими, ніж російські ракети, але і більшість безпілотників українські сили успішно збивають.

Британські аналітики додають, що у Росії швидко вичерпується запаси ракет і безпілотників, тому невдовзі Росії доведеться купувати нові.