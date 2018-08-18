Доступу до держтаємниці США масово позбавлять екс-чиновників Обами

За словами високопосадовців Адміністрації США, Білий дім підготував укази про скасування доступу до держтаємниці для чинних та колишніх чиновників, яких президент Трамп вимагає покарати за те, що вони критикують його, чи відіграють роль у розслідуванні російського втручання на виборах 2016 року. Про це повідомляє видання The Washington Post.

Трамп хоче підписати «більшість, якщо не всі» з підготовлених указів, повідомив виданню один із посадовців Білого дому. Він також зазначив, що Білий дім планує точково використовувати оприлюднення указів про позбавлення чиновників доступу до державної таємниці для впливу на поток новин у ЗМІ США.

У середу, президент Трамп позбавив доступу до державної таємниці Джона Бреннана, який служив директором ЦРУ під час другого терміну президента Барака Обами та публічно гостро критикував Трампа з часу його вступу на президентську посаду.

В інтерв'ю The Wall Street Journal Трамп пов'язав своє рішення з роллю, яку посадовець зіграв на початку розслідування втручання Росії до виборів 2016 року. Сам Бреннан назвав рішення політично вмотивованим. Воно також викликало різку критику від екс-директорів ЦРУ.

Високопосадовець Білого дому, відзначає видання, визнав, що указ щодо Бреннана був підготовлений наприкінці липня, коли Сандерс вперше заявила, що Трамп розглядає це питання. Але рішення позбавити критики Трампа доступу до держтаємниці було ухвалено саме цього тижня, щоб відвернути увагу від безперервного висвітлення критичної щодо Трампа книги колишньої співробітниці Білого дому "Омароси" Ньюмен.

За словами посадовця, інші підготовлені документи притримуються у резерві.

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