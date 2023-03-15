Глава Пентагону Остін нагадав російському колезі Шойгу про зобов’язання літати “безпечно та професійно”

Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив телефоном інцидент зі збиттям американського дрона MQ-9 Reaper з російським міністром оборони Сергієм Шойгу. Остін нагадав російській стороні зобов’язання керувати своїми військовими літаками “безпечно та професійно”.

Про це сьогодні Ллойд Остін сказав на брифінгу під час засідання у форматі “Рамштайн”.

“Я щойно провів телефонну розмову з моїм російським колегою міністром Шойгу. Як я неодноразово говорив, важливо, щоб великі держави слугували моделями прозорості та комунікації. А Сполучені Штати продовжать літати та діяти скрізь, де це дозволено міжнародним правом", - заявив очільник Пентагону.

Остін не вдавався в інші деталі розмови та не цитував відповідь Шойгу. "Я вважаю, що важливо, або ми могли спілкуватися телефоном один з одним, і я думаю, що це допоможе запобігти прорахункам у майбутньому", - сказав генерал Остін.

Як повідомляв Голос Америки, Остін вважає, що небезпечні маневри Росії, які призвели до падіння американського безпілотника , є “частиною моделі агресивних, ризикованих і небезпечних дій російських пілотів у міжнародному повітряному просторі”.

Як розповів на брифінгу голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, безпілотний апарт MQ-9 Reaper упав у море на ділянці, де глибина може сягати близько 4000 або 5000 футів (приблизно 1500 метрів).

“Поки що точно не відомо. Пройдуть дні, перш ніж ми отримаємо точну інформацію. ... Імовірно, [дрон] затонув”, - сказав генерал Міллі. Він також нагадав, що США не мають своїх суден ВМС у Чорному морі. "Але у нас є союзники та друзі у регіоні [аварії]", - додав Міллі.

Щодо інциденту, то посадовці відзначили агресивність дій російських винищувачів. Марк Міллі зауважив, що останнім часом "росіяни ведуть трохи більш агресивні дії" і додав: "Зрозуміло, ми не прагнемо конфлікту з Росією. Наразі ми повинні розслідувати цей інцидент. І ми пішли звідти, але продовжуватимемо користуватися нашими правами в міжнародному повітряному просторі".