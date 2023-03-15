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- Голос Америки
Глава Пентагону Остін нагадав російському колезі Шойгу про зобов’язання літати “безпечно та професійно”
Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив телефоном інцидент зі збиттям американського дрона MQ-9 Reaper з російським міністром оборони Сергієм Шойгу. Остін нагадав російській стороні зобов’язання керувати своїми військовими літаками “безпечно та професійно”.
Про це сьогодні Ллойд Остін сказав на брифінгу під час засідання у форматі “Рамштайн”.
“Я щойно провів телефонну розмову з моїм російським колегою міністром Шойгу. Як я неодноразово говорив, важливо, щоб великі держави слугували моделями прозорості та комунікації. А Сполучені Штати продовжать літати та діяти скрізь, де це дозволено міжнародним правом", - заявив очільник Пентагону.
Остін не вдавався в інші деталі розмови та не цитував відповідь Шойгу. "Я вважаю, що важливо, або ми могли спілкуватися телефоном один з одним, і я думаю, що це допоможе запобігти прорахункам у майбутньому", - сказав генерал Остін.
Як повідомляв Голос Америки, Остін вважає, що небезпечні маневри Росії, які призвели до падіння американського безпілотника, є “частиною моделі агресивних, ризикованих і небезпечних дій російських пілотів у міжнародному повітряному просторі”.
Як розповів на брифінгу голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, безпілотний апарт MQ-9 Reaper упав у море на ділянці, де глибина може сягати близько 4000 або 5000 футів (приблизно 1500 метрів).
“Поки що точно не відомо. Пройдуть дні, перш ніж ми отримаємо точну інформацію. ... Імовірно, [дрон] затонув”, - сказав генерал Міллі. Він також нагадав, що США не мають своїх суден ВМС у Чорному морі. "Але у нас є союзники та друзі у регіоні [аварії]", - додав Міллі.
Щодо інциденту, то посадовці відзначили агресивність дій російських винищувачів. Марк Міллі зауважив, що останнім часом "росіяни ведуть трохи більш агресивні дії" і додав: "Зрозуміло, ми не прагнемо конфлікту з Росією. Наразі ми повинні розслідувати цей інцидент. І ми пішли звідти, але продовжуватимемо користуватися нашими правами в міжнародному повітряному просторі".
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За даними опитування, американці стали краще знайомі з Україною: відсоток тих, хто не має позиції щодо України, знизився з 15% у 2005 році до 2% сьогодні.
Наразі 23% американців мають «дуже схвальну» думку про Україну, що вдвічі більше порівняно з 9% минулого року.
Більшість бачить російсько-українську війну та російську військову силу як критичні загрози. Відповідаючи на запитання, яку загрозу становить війна в Україні для життєво важливих інтересів США, 56% американців описують це як «критичну загрозу», 36% кажуть, що це «важливо, але не критично», а 8% не вірять, що це представляє важливу загрозу.
Сприйняття війни як критичної загрози інтересам США дещо зросло, порівняно з минулим роком (52%), та значно вище, ніж у 2015 році (44%).
Менше одного з 10 американців позитивно сприймають Росію, і більшість кажуть, що сприймають цю націю «дуже несхвально». Це найгірші рейтинги Росії щонайменше за 34 роки опитування Геллап. Зараз Росія знаходиться в компанії таких країн, як Іран, Ірак і Північна Корея, що викликає майже загальне несхвалення американської громадськості.
В матеріалі використані джерела Геллап.
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