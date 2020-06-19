Чи можна відвернути другу хвилю COVID-19?

Низка штатів на півдні Америки фіксує рекордну з початку пандемії денну кількість нових випадків інфікування COVID-19. Зокрема, це Флорида, Техас, Арізона, Алабама, Невада, Північна і Південна Кароліна, Орегон і Оклахома. Багато з них першими у країні послабили карантин, і люди заполонили пляжі й парки, ігноруючи правила соціального дистанціювання.

В іще 23 штатах також реєструють цього тижня стрибок кількості нових заражень, вісім інших штатів повідомляють про стабільну кількість нових випадків. Лише в одному Вермонті кількість нових випадків зараження вдвічі впала.

Але науковці кажуть: це навіть не друга, а все ще перша хвиля пандемії, адже хоча США вдалось вирівняти криву захворюваності, показники інфікування постійно залишались високими - не падали менше 13 тисяч нових хворих за день. "Друга хвиля означає, що перша почалась і закінчилась, а цього не сталось", - пише NBC.

​А загалом у Сполучених Штатах після піку захворюваності у квітні, коли реєстрували 43 тисячі нових випадків за добу, останні тижні цей показник коливається у межах до 29 тисяч нових інфікованих у день.

Друга хвиля означає, що перша почалась і закінчилась, а цього не сталось

Дослідники прогнозують, що до 1 жовтня цього року від коронавірусу помре 170 тисяч американців, прогноз коливається у межах від 133 до 290 тисяч смертей.

Автор прогнозу Крістофер Мюррей зі Школи медицини Університету штату Вашингтон, пояснює: "За нашими оцінками, смертність піде угору із третього тижня серпня і дедалі зростатиме із середини вересня. У цьому є два фактори: стабільне зростання інфікування, зростання мобільності населення і продовження послаблення заходів карантину протягом літа".

Зростанню нових випадків зараження коронавірусом можуть сприяти і масові протести за расову рівність у США та інші великі зібрання, такі як багатотисячна конвенція Республіканської партії, яку наприкінці літа планують провести у Флориді.

А в Оклахомі вже цієї суботи має пройти перший великий передвиборчий мітинг президента Дональда Трампа, де візьмуть участь до 20 тисяч людей. Група юристів із Оклахоми спробувала через суд скасувати мітинг, якщо організатори не забезпечать можливості соціального дистанціювання. У кампанії Трампа заявили: перевірятимуть температуру на вході і роздаватимуть засоби захисту.

Білий дім не вважає загрозу надзвичайною. Так, в інтерв'ю Gray TV президент Дональд Трамп сказав, що "вірус вимирає". А віце-президент Майк Пенс, який очолює зусилля Білого Дому у боротьбі проти коронавірусу, заявив: побоювання щодо другої хвилі пандемії перебільшені.

На острах другої хвилі падінням відреагували фінансові ринки, проте обвалу запобігли стимулюючі дії Федерального резерву.

Ми не плануємо закривати економіку. Ціна цього може бути набагато вищою, ніж якщо ми залишимо її відкритою

Радник президента Трампа з економічних питань Ларрі Кудлоу заявив: другої хвилі немає: "Я поговорив із представниками системи охорони здоров’я і думаю, що це й близько не друга хвиля. Вони кажуть, що ми маємо більше досвіду, краще обладнання для боротьби, - сказав Кудлоу. - Я розумію, що ринки нервують, але, думаю, все буде добре. Ми не плануємо закривати економіку. Ціна цього може бути набагато вищою, ніж якщо ми залишимо її відкритою. За словами експертів, із цим можна впоратись, і це навіть дещо очікувано".

Ми знали, що COVID наближається, але не могли навіть уявити, як це буде важко й спустошливо

Другу хвилю коронавірусу можна відвернути, якщо люди носитимуть маски й уникатимуть людних місць, говорить головний імунолог США Ентоні Фаучі. Це найефективніші кроки допоки не винайдуть вакцину, а на це підуть місяці. Він сказав, що "з обережним оптимізмом" очікує на принаймні кілька вакцин різних фармацевтичних компаній.

Американські лікарні тим часом продовжують готуватись до другого й, потенційно, сильнішого спалаху коронавірусу. Виробники апаратів штучної вентиляції легень збільшують потужності.

Медики, які працюють на передовій боротьби проти недуги, змушені шукати психологічної допомоги. Зокрема, чимало лікарів у Нью-Йорку говорять про вигоряння й навіть посттравматичний синдром.

Друга хвиля коронавірусу може збігтись у часі із сезоном грипу... із жовтня по квітень грипом у США перехворіло понад 50 мільйонів людей

Сюзанн Бентлі, лікарка відділу швидкої допомоги шпиталю Елмгьорст, розповідає в інтерв‘ю ЗМІ: "Ми знали, що COVID наближається, але не могли навіть уявити, як це буде важко й спустошливо. Ми вже не такі сильні чи здорові як були до COVID. Багато нічних жахіть, стресу, не думаю, що хтось добре спить".

Найбільше лікарів тривожить те, що друга хвиля коронавірусу може збігтись у часі із сезоном грипу. За офіційними даними, із жовтня по квітень грипом у США перехворіло понад 50 мільйонів людей, з них від 24 до 62 тисяч пацієнтів померли.

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