Волкер: переміщених осіб в Україні може бути набагато більше, ніж вважає МОМ

«Це мала б бути процвітаюча, успішна частина України», - сказав Волкер, коментуючи свої враження від перебування на сході України.

«Але в реальності – ми є свідками трагедії, що розгортається прямо на наших очах», - додав він.

Виступаючи перед пресою в Слов"янську, Волкер нагадав про більше 10 000 загиблих в цій війні. Він також наголосив, що справжня кількість переселенців може бути більшою, ніж оцінки Міжнародної організації з міграції, які становлять 1,2 мільйони осіб.

«Насправді, кількість переселенців більше, тому що багато хто переїхав до родичів, знайомих і не реєструвався в якості переселенців», - зауважив Волкер.

Серед основних загроз для населення в зоні конфлікту Волкер крім фізичної безпеки окремо наголосив на кризі з продовольством, економікою та екологією.

«Продовольча безпека – це проблема, що поглиблюється для майже мільйона мешканців Донеччини та Луганщини», - сказав Волкер.

В економічній сфері, Волкер наголосив на тому, що скорочення економіки і закриття промислових підприємств створили проблеми для мешканців регіону, яким тепер важко знайти кошти на сплату за тепло, комунальні платежі та їжу. В сфері охорони здоров’я, «ми бачимо поширення туберкульозу на лінії конфлікту», - зауважив Волкер.

Коментуючи повідомлення в ЗМІ про можливу відставку Владислава Суркова, який відповідає за переговори з Волкером з російської сторони, Курт Волкер відзначив, що США ще не отримували офіційного повідомлення стосовно статусу Суркова в переговорах з Росією.

«У нас не було офіційного повідомлення від російської сторони. Його було офіційно призначено російською стороною в цих переговорах. Ми хочемо, щоб Росія серйозно поставилась до введення миротворчої місії.. , яка б створила умови для миру, і повного виконання мінських домовленостей. Коли Росія буде готова, то ми готові зустрітись з паном Сурковим, чи з тим, кого Росія призначить до цих переговорів», - сказав Волкер.

Відповідаючи на питання стосовно альтернативи пропозиції стосовно миротворців за мандатом ООН, що стане необхідною, якщо Росія не погодиться з теперішньою пропозвиціє, Волкер зауважив, що найважливішою альтернативою є розвиток України.

«Найважливіша альтернатива – це та, над якою ми працюємо кожного дня. Щоб Україна стала процвітаючою країною. Чим здоровішою, міцнішою і привабливішою буде Україна, тим більше окуповані території прагнутимуть об’єднатись з Україною, тим важче буде Росії утримувати ці території», - відзначив політик.

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