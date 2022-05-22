"Лише Україна може визначати власне майбутнє", - польський президент Дуда у Верховній Раді

Президент Польщі Анджей Дуда прибув 22 травня з неанонсованим візитом до Києва і став першим головою держави, який виступив в українському парламенті з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Виступаючи перед Верховною Радою, Дуда заявив, що "лише Україна може визначати власне майбутнє". "Якщо Україна принесе у жертву через економічні причини чи політичні амбіції хоча б сантиметр власної землі, це буде величезний удар не лише по українській нації, а й по всьому західному світу", - сказав польський глава.

Дуда також заявив до посилення наявних міжнародних санкцій проти Росії додав: "Я не зупинюсь, допоки Україна не стане членом Європейського Союзу".

У квітні Дуда відвідав Київ і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у складі делегації з президентами Литви, Латвії та Естонії.

Напередодні Голос Америки повідомляв, що польський уряд заявив про готовність побудувати бази для розміщення сил НАТО.

Тим часом, радник голови Офісу президента України та член української делегації на переговорах з Росією Михайло Подоляк виключив будь-яку угоду з Москвою, яка передбачала б територіальні поступки, пише Радіо Свобода.

При цьому 19 травня італійський міністр закордонних справ Луїджі ді Майо презентував генсекретареві ООН план, який, на думку Риму, може зупинити війну Росії проти України. Він передбачає, зокрема, «повну автономію» Криму та Донбасу, створення нової багатосторонньої угоди про безпеку в Європі та виведення російських військ принаймні на позиції до 24 лютого 2022 року.

Росія називає війну в Україні "спецоперацією" з "денацифікації".

У статті використано матеріали Reuters, Радіо Свобода