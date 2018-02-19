Два есмінці США в Чорному морі сприятимуть стабільності регіону – ВМС США

Есмінець ВМС Сполучених Штатів Carney увійшов до Чорного моря 17 лютого, йдеться в офіційному повідомленні ВМС США.

В регіоні вже знаходиться есмінець США Ross.

"Рішення мати два кораблі в Чорному морі демонструє нашу відданість стабільності регіону", - запевнив командувач Шостого флоту США віце-адмрал Кристофер Грейді.

"Ми діємо в цьому стратегічно важливому регіоні з тією швидкістю і в той час, який обираємо, - наголосив віце-адмірал, - за своєю природою, кораблі є гнучким та мобільним видом сили і ВМС має унікальні можливості забезпечити захист інтересів нашої країни по всьому світові".

"Постійна присутність ВМС США в Чорному морі демонструє нашу відданість регіональній стабільності, стабільності на морі та колективному захисту наших союзників по НАТО", - заявив Грейді.

Довгостроковою базою дислокації есмінців Ross та Carney є місто Рота в Іспанії.

Останнього разу кораблі США діяли в Чорному морі під час американсько-українських навчань Sea Breeze в липні 2017 року.

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