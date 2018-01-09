В Україну прибув есмінець ВМС Сполучених Штатів

У понеділок в українські територіальні вони прибув есмінець ВМС Сполучених Штатів Carney. Це треті від серпня минулого року відвідини такого корабля в Україні.

Есмінець Carney прибув до Одеси в рамках заходів з метою продемонструвати підтримку України перед лицем російської агресії.

Як пише видання Newsweek, Сполучені Штати, які мають кількох союзників у басейні Чорного моря, взяли на себе зобов’язання підтримувати Україну і проводити ряд навчань з українськими збройними силами. Есмінець Carney останній раз був у регіоні під час багатонаціональних навчань у липні минулого року.

«Повернення у Чорне море і до Одеси – це відома вже раніша місія, заявив у понеділок командий офіцер корабля Пітер Галворсен. Carney був тут під час навчань Sea Breeze 2017. І ми розраховуємо на покращення наших можливостей щодо співпраці з українським флотом», повідомлено у заяві ВМС США.

З часу виникнення проблем з Москвою, Сполучені Штати лише спорадично надсилають свої військові кораблі в регіон як ознаку підтримки країнам, що вийшли з російської сфери впливу. Після закінчення навчань Sea Breeze минулого літа, у серпні і листопаді патрульну службу вели тут есмінці Porter та James E. Williams, тобто кораблі цього класу відвідували район приблизно що два місяці.

Як заявив газеті Stars and Stripes капітан Тейт Вестбрук, який відповідальний за інформацію про рейси кораблів базованого в Європі Шостого флоту, «Американські кораблі і далі відвідуватимуть басейн Чорного моря і співпрацюватимуть з нашими союзниками і партнерами для запевнення безпеки і стабільності в морському просторі».

Carney прибув у Чорне море в рамках політики Пентагону Operation Atlantic Resolve, що відповідає за щорічну ротацію сил по всій Європі. Регіональні союзники і партнери координують спільні навчання зі Сполученими Штатами. Росія часто висловлює застереження з приводу цих операцій.

Видання Newsweek підкреслює, що Росія зокрема висловлює критику з приводу нерегіональних сил, які відвідують баcейн Чорного моря, район, у якому Кремль у минулому користувався беззастережною перевагою. Як заявив один високопоставлений російський генерал, американські кораблі не мають права бути у регіоні.

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