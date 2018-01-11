Реальної дорожньої карти для виходу з конфлікту в Україні нині немає – NPR

Кінця «киплячому конфлікту» на сході України не видно - кореспондент Джона Фішер

Війна на сході України між урядовими силами та підтримуваними Росією сепаратистами зайшла в безвихідь після боїв, які тривають вже понад три роки, забрали життя понад 10 тисяч людей і спричинили гуманітарну кризу.

У грудні обидві сторони провели найбільший з часу спалаху конфлікту в 2014 році обмін полоненими, що вважалося довгоочікуваним зрушенням у мирному процесі, який розпочався Мінськими домовленостями 2015 року. У цій угоді накреслені умови для припинення вогню та інші заходи, необхідні для вирішення конфлікту.

Про це пише Саманта Рафелсон на сайті NPR (Національного громадського радіо США – ГА).

Ситуація в Україні «киплячий конфлікт», кінця якого не видно

Війна, яка спалахнула після російської анексії Криму, продовжує впливати на відносини США з Росією і спонукати багатьох лідерів на Заході задумуватися над можливими ширшими намірами президента Володимира Путіна в Східній Європі.

Кореспондент ВВС Джона Фішер, пише Рафелсон, називає ситуацію в Україні «киплячим конфліктом», кінця якого не видно, і який позначається частими обстрілами.

За його словами, останніми роками лінія зіткнення між українськими урядовими силами та підтримуваними Росією бойовиками значно не змінилася. «Це далі конфлікт, який точиться на полі бою, проте у цьому конфлікті жодна сторона не вважає, що може перемогти.

Цього тижня есмінець ВМС США «Карні» прибув до України в рамках американських заходів на підтримку українського уряду. Згідно з Радою з міжнародних відносин, хоча США і Європа не надали значної військової допомоги Україні, триваючий конфлікт завдав шкоди перспективам співпраці з Росією щодо бортьби з тероризмом, контролю озброєнь та вирішення конфлікту в Сирії.

У груді адміністрація Трампа оголосила про початок постачання летальної зброї Україні для підтримки урядових сил, які воюють на сході країни. Таке рішення, каже Фішер, викликало різку критику з боку Росії.

Така реакція росіян досить смішна, оскільки загально прийнято, що саме росіяни…надають підтримку і справді більшості людських ресурсів бойовикам на Донбасі

«Така реакція росіян досить смішна, оскільки загально прийнято, що саме росіяни…надають підтримку і справді більшості людських ресурсів бойовикам на Донбасі», - зазначає Джона Фішер. На полі бою, вважає він, це навряд чи змінить баланс сил, але українці задоволені, що американці – до певної міри – збільшили своє зобов’язання щодо них.

Щодо ролі Росії в Україні, адміністрація Трампа надсилає неоднозначні сигнали. Проте у грудні державний секретар Рекс Тіллерсон явно виклав політику США щодо України.

«Ми ніколи не погодимося на те, що Росія захопила суверенну територію України», - заявив Тіллерсон під час виступу на саміті ОБСЄ у Відні. Держсекретар підкреслив, що США цінують непохитну солідарність європейських партнерів у підтримці повернення Україні її суверенної території».

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров покладає на Україну відповідальність за застій у зусиллях щодо досягнення мирної угоди.

Досі немає жодних особливих кроків як з боку бойовиків, так і з боку Росії в напрямку повного виконання умов Мінських домовленостей

«Це повністю провина української влади», - заявив Лавров на саміті ОБСЄ.

За приблизними підрахунками Ради ООН з прав людини, внаслідок конфлікту понад 1,6 млн людей внутрішньо переміщено. Для тих трьох мільйонів мешканців району біля лінії зіткнення, гуманітарна криза дедалі погіршується.

Заступник голови Спеціальної місії спостерігачів ОБСЄ в Україні Александр Гуґ розповів NPR у серпні, як ці люди страждають і намагаються вижити.

«Вони не сидять у танках чи бронемашинах. Вони у своїх домівках, у своїх ліжках. Вони на вулиці і в своїх городах і ризикують своїм життям. Це необхідно визнати. Саме для них потрібно покласти край цій війні».

Фішер додав, що деякі європейські країни також прагнуть закінчення боїв в Україні, щоб зняти економічні санкції з Росії.

«Досі, однак, немає жодних особливих кроків як з боку бойовиків, так і з боку Росії в напрямку повного виконання умов Мінських домовленостей. У даний момент, за ознаками, немає справжньої дорожньої карти для виходу із цього конфлікту», - каже Джона Фішер у статті Саманти Рафельсон, опублікованій на сайті NPR.

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