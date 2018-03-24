Вибух замінованого автомобіля «відкрив» президентські вибори в Єгипті

У єгипетському місті Александрія стався вибух замінованого автомобіля, в результаті чого щонайменше дві особи загинули і кілька отримали поранення. Офіційні особи кажуть, що атака була скерована проти начальника сил безпеки міста.

Прес-бюро уряду повідомило, що вибух стався неподалік автоколони, у якій їхав генерал Мустафа ель-Немр. Інцидент стався в житловому районі міста.

Генеральний прокурор Єгипту доручив провести «негайне і широкомасштабне» розслідування в справі атаки, яку уряд пов’язує з тероризмом.

Поки що ніхто не визнав своєї причетності до вибуху, який пошкодив кілька машин.

У понеділок єгиптяни розпочинають три-денні президентські вибори. Вибори вважаються референдумом щодо президента Абделя Фаттах аль-Сіссі, який уже чотири роки перебуває на посаді президента.

Єдиним суперником аль-Сассі є Мусса Мустаффа Мусса з партії «Завтра». Інші суперники відпали в ході президентської кампанії.

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