Саміт ісламських держав розглядає рішення Трампа щодо Єрусалима

Двадцять два лідери ісламського світу зібралися в середу в Стамбулі у зв’язку з рішенням президента Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Наради відбувалися в час, коли на Близькому Сході продовжуються заворушення і збільшується критика з приводу рішення щодо Єрусалима.

Саміт у Стамбулі відбувся під егідою Організації Ісламська конференція. У цей час Туреччина очолює організацію, і саміт був скликаний президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

«Я запрошую країни, котрі високо цінять міжнародне право і справедливість щодо визнання окупованого Єрусалима столицею Палестини», сказав Ердоган лідерам на відкритті саміту в середу.

Серед двадцяти двох глав держав і урядів, які взяли участь у нарадах, були палестинський президент Махмуд Аббас, король Йорданії Абдалла ІІ, президент Азербайджану Ільгам Алієв, президент Бангладеш Гамід і президент Ірану Гассан Роугані. Єгипет і Саудівська Аравія були представлені міністрами закордонних справ.

Хоча переважала загальна критика рішення Трампа шодо Єрусалима, залишається питання, чи гнів з приводу цього рішення зможе подолати розбіжності в ісламському світі, зокрема серед арабських лідерів.

«Арабський світ не може зайняти спільної позиції без згоди Саудівської Аравії або Єгипту, написав у вівторок коментатор щоденника Hurriyet Барсін Їнанк. – Саудівському уряду, а також нинішньому військовому керівнику Єгипту Абделю Фаттах ель-Сісі потрібна підтримка з боку Сполучених Штатів для того, щоб залишитися при владі та в протистоянні з Іраном, який вони розглядають як такий, що здобуває дедалі більші впливи, зокрема в Іраку та Сирії».

Ситуація далі ускладнена з приводу напруження між господарем саміту Ердоганом і головними гравцями. «Саудівська Аравія відсувається від Туреччини», заявив професор Близькосхідного технічного університету в Анкарі Гусейн Багчі. Можливою ознакою цього є відсутність короля Сауда або кронпринца на стамбульському саміті.

Офіційно, Саудівська Аравія піддала рішення Трампа про визнання Єрусалима різкій критиці. В саудівській заяві називається цей крок «невиправданим і безвідповідальним» і «великим кроком назад в зусиллях сприяти мирному процесу».

Однак турецькі проурядові засоби масової інформації звинуватили Ер-Ріяд у прихованому схваленні рішення Трампа. В Анкарі зростає підозріння, шо саудівські симпатії можуть змінитися.

Також міністр закордонних справ Туреччини Мевлут Чавушоглу, виступаючи в телевізійній програмі, докоряв деяким арабським країнам, що вони не зайняли рішучішої позиції щодо рішення Трампа.

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