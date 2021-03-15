Економіці США прогнозують зростання на 8% цього року

Економісти компанії Goldman Sachs прогнозують зростання економіки США на 8% цього року та рівень інфляції у 2.3%.

"Ми підвищили наш прогноз щодо ВВП, віддзеркалюючи останні новини щодо фіскальної політики і тепер очікуємо зростання у 8% у 2021-му році (порівнюємо четверті квартали років) і рівень безробіття у 4% наприкінці 2021-го року - найменший серед узгоджених прогнозів - яке впаде до 3,5% у 2022-му році та 3,2% у 2023", - повідомила компанія клієнтам, розповідає видання Axios.

У виданні відзначають, що прогнозоване компанією зростання означатиме ВВП США близько $22,6 трильйона, що стало би повним відновленням після скорочення економіки на 4,1% у 2020-му році.

Коментуючи прогноз Goldman Sachs, американська оглядачка Лорі Гарретт назвала його "сповненим любові до Байдена, більш ніж ейфоричним".

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