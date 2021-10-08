Після розслідування Документів Пандори конгресмени представили законопроект, спрямований проти корупційних лазівок у США

Після оприлюднення Документів Пандори двопартійна група конгресменів представила у Палаті представників Конгресу США законопроект, що покликаний покласти край схемам відмивання коштів у США.
Ініціатива отримала назву ENABLERS, що дослівно перекладається як “уможливлювачі” - саме так у Сполучених Штатах називають осіб та компанії, які працюють з клептократами та допомагають їм ховати за кордоном свої гроші.
Наразі у США лише фінансові установи зобов’язані перевіряти законність походження грошей своїх клієнтів. Цього не мають робити ні юристи, ні продавці нерухомості, ні радники з інвестицій, ні бухгалтери чи консультанти. Тож іноземці, які хочуть приховати свої статки, використовують ці лазівки у своїх схемах, - пояснив "Голосу Америки" радник Гельсінської комісії Конгресу Пол Массаро.
“Це надзвичайно - наскільки просто можна купити цих осіб”, - розповів Пол Массаро. - Якби у нас була базова належна перевірка, це було б неможливим”.
Законопроект ENABLERS пропонує запровадити жорсткіші вимоги для перевірок, які мають здійснювати “уможливлювачі”, щоб переконатись, що США не сприяють виведенню брудних грошей із іноземних країн.
Ініціативу представили конгресмени-демократи Том Маліновскі, Стів Коен, а також їхні колеги-республіканці Марія Ельвіра Салазар та Джо Вілсон.
Якщо ми змушуємо банки повідомляти про брудні гроші, але дозволяємо юристам, спеціалістам з нерухомості та бухгалтерським фірмам закривати на це очі, це створює лазівку, через яку шахраї та клептократи можуть проплисти яхтою.Том Маліновскі, конгресмен-демократ
“Якщо ми змушуємо банки повідомляти про брудні гроші, але дозволяємо юристам, спеціалістам з нерухомості та бухгалтерським фірмам закривати на це очі, це створює лазівку, через яку шахраї та клептократи можуть проплисти яхтою. Наш законопроект закриває цю лазівку та заохочує адміністрацію рухатися в тому ж напрямку”, - сказав конгресмен-демократ Том Маліновскі.
"Суперники США, починаючи з Китаю, Ірану та закінчуючи Росією, скористалися американськими уможливлювачами клептократії - недобросовісними юристами, бухгалтерами та іншими, щоб проштовхнути свої брудні гроші в нашу систему, намагаючись підірвати нашу республіку зсередини", - додав конгресмен-республіканець Джо Вілсон. - "Якщо ми серйозно ставимося до боротьби з диктатурою, нам потрібно, щоб американські професіонали проводили базову перевірку - жоден американець не повинен приймати гроші від членів Комуністичної партії Китаю, іранських мулл, російських олігархів та інших”.
Якщо ми серйозно ставимося до боротьби з диктатурою, нам потрібно, щоб американські професіонали проводили базову перевірку - жоден американець не повинен приймати гроші від членів Комуністичної партії Китаю, іранських мулл, російських олігархів та інших.Джо Вілсон, конгресмен-республіканець
За даними Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ), у розслідуванні Документів Пандори йдеться про 206 схем у 15 різних штатах США і Вашингтоні, а також про щонайменше 22 компанії, що були причетні до відмивання коштів.
Цьогоріч адмінстрація Байдена і Конгрес США визначили боротьбу з міжнародною корупцією пріоритетом своєї роботи.
Серед антикорупційних ініціатив, які раніше ухвалила Палата представників, зокрема є проект REVEAL (викриття - англ.), який дозволяє оприлюднувати інформацію про відмови у американських візах. Він націлений на іноземних громадян, які причетні до корупції та порушень прав людини. Таким чином законодавці пропонують не лише відмовляти корупціонерам у візах, а й називати їх по імені.
Інший законопроект - “Про боротьбу з глобальною корупцією” - вимагає від Державного департаменту класифікувати корумповані країни у спеціальній трирівневій системі. Урядам тих держав, які опиняться в самому низу, загрожуватимуть серйозні санкції. Відтак влада країн з найнижчого рівня, які за оцінкою не прикладають жодних зусиль в боротьбі з корупцією, може бути розглянута для включення у список Магнітського.
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