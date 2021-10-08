Після розслідування Документів Пандори конгресмени представили законопроект, спрямований проти корупційних лазівок у США

Після оприлюднення Документів Пандори двопартійна група конгресменів представила у Палаті представників Конгресу США законопроект, що покликаний покласти край схемам відмивання коштів у США.

Ініціатива отримала назву ENABLERS, що дослівно перекладається як “уможливлювачі” - саме так у Сполучених Штатах називають осіб та компанії, які працюють з клептократами та допомагають їм ховати за кордоном свої гроші.

Наразі у США лише фінансові установи зобов’язані перевіряти законність походження грошей своїх клієнтів. Цього не мають робити ні юристи, ні продавці нерухомості, ні радники з інвестицій, ні бухгалтери чи консультанти. Тож іноземці, які хочуть приховати свої статки, використовують ці лазівки у своїх схемах, - пояснив "Голосу Америки" радник Гельсінської комісії Конгресу Пол Массаро.

“Це надзвичайно - наскільки просто можна купити цих осіб”, - розповів Пол Массаро. - Якби у нас була базова належна перевірка, це було б неможливим”.

Законопроект ENABLERS пропонує запровадити жорсткіші вимоги для перевірок, які мають здійснювати “уможливлювачі”, щоб переконатись, що США не сприяють виведенню брудних грошей із іноземних країн.

Ініціативу представили конгресмени-демократи Том Маліновскі, Стів Коен, а також їхні колеги-республіканці Марія Ельвіра Салазар та Джо Вілсон.

Якщо ми змушуємо банки повідомляти про брудні гроші, але дозволяємо юристам, спеціалістам з нерухомості та бухгалтерським фірмам закривати на це очі, це створює лазівку, через яку шахраї та клептократи можуть проплисти яхтою.

“Якщо ми змушуємо банки повідомляти про брудні гроші, але дозволяємо юристам, спеціалістам з нерухомості та бухгалтерським фірмам закривати на це очі, це створює лазівку, через яку шахраї та клептократи можуть проплисти яхтою. Наш законопроект закриває цю лазівку та заохочує адміністрацію рухатися в тому ж напрямку”, - сказав конгресмен-демократ Том Маліновскі.

"Суперники США, починаючи з Китаю, Ірану та закінчуючи Росією, скористалися американськими уможливлювачами клептократії - недобросовісними юристами, бухгалтерами та іншими, щоб проштовхнути свої брудні гроші в нашу систему, намагаючись підірвати нашу республіку зсередини", - додав конгресмен-республіканець Джо Вілсон. - "Якщо ми серйозно ставимося до боротьби з диктатурою, нам потрібно, щоб американські професіонали проводили базову перевірку - жоден американець не повинен приймати гроші від членів Комуністичної партії Китаю, іранських мулл, російських олігархів та інших”.

Якщо ми серйозно ставимося до боротьби з диктатурою, нам потрібно, щоб американські професіонали проводили базову перевірку - жоден американець не повинен приймати гроші від членів Комуністичної партії Китаю, іранських мулл, російських олігархів та інших.

За даними Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ), у розслідуванні Документів Пандори йдеться про 206 схем у 15 різних штатах США і Вашингтоні, а також про щонайменше 22 компанії, що були причетні до відмивання коштів.

Цьогоріч адмінстрація Байдена і Конгрес США визначили боротьбу з міжнародною корупцією пріоритетом своєї роботи.

Серед антикорупційних ініціатив, які раніше ухвалила Палата представників, зокрема є проект REVEAL (викриття - англ.), який дозволяє оприлюднувати інформацію про відмови у американських візах. Він націлений на іноземних громадян, які причетні до корупції та порушень прав людини. Таким чином законодавці пропонують не лише відмовляти корупціонерам у візах, а й називати їх по імені.

Інший законопроект - “Про боротьбу з глобальною корупцією” - вимагає від Державного департаменту класифікувати корумповані країни у спеціальній трирівневій системі. Урядам тих держав, які опиняться в самому низу, загрожуватимуть серйозні санкції. Відтак влада країн з найнижчого рівня, які за оцінкою не прикладають жодних зусиль в боротьбі з корупцією, може бути розглянута для включення у список Магнітського.

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