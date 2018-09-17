Москва більше не може використовувати енергетику в якості зброї - Міністерство енергетики США

Під час перебування в Росії минулого тижня, Перрі висловив розчарування через продовження спроб Росії втрутитись у роботу американської енергомережі і наголосив, що Москва більше не може використовувати енергетику в якості економічної зброї, йдеться в заяві Міністерства енергетики США для преси.

Агентство з інформації в сфері енергетики (ЕІА) оголосило, що США стали найбільшим нафтовиробником в світі. Цього літа, видобуток в США перевищив видобуток Росії вперше з 1999 року.

"Енергобезпека означає світову безпеку, тому диверсифікація енергоресурсів і вільні ринки є надзвичайно важливими. Якщо він буде побудований "Північний потік 2" зосередить дві третини європейського імпорту газу з єдиного джерела, Росії, тому президент США послідовно виступає проти трубопроводу", - написав Перрі у Twitter.

"Більше 40% імпортного газу надходить до Європи з Росії. "Північний потік 2" посилить залежність Європи, послабить енергобезпеку і зашкодить Україні", - наголосило представництво США в Європі.

Вашингтон може запровадити санкції на побудову підводного газопроводу "Північний потік 2" між Росією та Німеччиною. Це підтвердив міністр енергетики США Рік Перрі виступаючи на прес-конференції в Москві, повідомляє Reuters.

Під час спільної прес-конференції з міністром енергетики Росії Олександром Новаком, на питання журналіста, чи можуть США запровадити каральні заходи проти "Північного потоку 2" та інших проектів, Перрі відповів ствердно.

"Міністр Новак та я погоджуємось, що ми не хочемо доводити до санкцій!" - додав він.

Сполучені Штати підтримують "бажання європейців мінімізувати залежність від єдиного енергопостачальника" в збільшити конкуренцію, - сказав Перрі.

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