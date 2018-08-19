WSJ: США завершують розробку санкцій проти «Північного потоку-2»

У США майже розроблений законопроект про санкції, який може зупинити будівництво трубопроводу «Північний потік-2» шляхом введення обмежень проти компаній, залучених до його будівництва. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на чинних і колишніх американських чиновників, за словами яких, такі санкції обговорюються і при необхідності можуть бути запроваджені протягом декількох тижнів.

За даними WSJ, на даний час у Вашингтоні вирішують, чи запроваджувати обмежувальні заходи тільки проти компаній-трубопрокатників, чи поширити їх на організації, в тому числі банки, які фінансують проект.

Білий дім допрацьовує санкції спільно з Держдепартаментом, Міністерством торгівлі і енергетичними департаментами. Вашингтон заздалегідь повідомить Євросоюз про запровадження нових заходів, йдеться у статті.

Американська сторона вважає, що новий трубопровід посилить і без того високу залежність Європи від російського газу, зміцнивши «політичний важіль Кремля» й істотно збільшивши його доходи.

Будівництво «Північного потоку-2» стало однією з тем, які напередодні обговорили канцлер Німеччини Анґела Меркель і російський президент Володимир Путін. Перед переговорами Меркель заявила, що і після запуску нового газопроводу Україна повинна зберегти за собою роль газового транзитера. Путін заявив, що цей газопровід – виключно економічний проект.

Американський президент й інші представники його адміністрації неодноразово критикували проект «Північний потік-2». Частина країн ЄС і Україна прямо закликали заблокувати його спорудження, стверджуючи, що він поставить під загрозу енергетичну безпеку України та Євросоюзу.

У будівництві газопроводу, який має пройти з Росії до Німеччини дном Балтійського моря, беруть участь, зокрема, компанії з Німеччини і Австрії. Влада в цих країнах стверджує, що йдеться про суто економічний проект. Канцлер Німеччини Анґела Меркель, однак, заявила, що робота газопроводу можлива лише в разі, якщо Росія не припинить транзит газу через Україну.

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