Данія дозволила будувати "Північний потік 2", а в США розробляють нові санкції проти цього проекту

Данське енергетичне агентство видало дозвіл на побудову "Північного потоку 2" на континентальному шельфі Балтійського моря.

В рамках Конвенції про морське право, "Данія зобов'язана дозволити будівництво транзитного трубопроводів, зважаючи на ресурси та довкілля, і, за необхідності, визначити маршрут таких трубопроводів", йдеться у відповідному повідомленні агентства.

Дозвіл Данії усуває важливу перешкоду для здійснення газпромівського проекту.

Рішення Данії було очікуваним, написав у соцмедіа керівник НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв.

"Принципова позиція Данії затримала проект на якийсь час, але геополітичну зброю неможливо зупинити інструментами, які регулюють виключно торгові відносини", - зауважив він.

США виступають проти втілення "Північного потоку 2", наголошуючи на тому, що він збільшить залежність Європи від російського газу і зашкодить Україні.

Так на початку цього місяця, міністр енергетики США Рік Перрі, виступаючи в Литві Вільнюсі на конференції з енергобезпеки країн Східної і Центральної Європи, зазначав, що газопровід "Північний потік - 2" збільшить залежність країн Євросоюзу від Росії і "стане нищівним ударом по розмаїттю джерел енергії і безпеці Європи".

Говорячи про свою країну, Перрі підкреслив: "США опинилися у досить новій і унікальній ролі важливого імпортера зрідженого природного газу до Європи. Ми розраховуємо на розуміння європейців, розцінюємо це як можливість привнести на ринок більше свободи і конкуренції".

Американські законодавці розробляють низку законопроектів, які передбачають запровадження санкцій проти "Північного потоку 2".

23 жовтня конгресмен від Республіканської партії Енді Барр вніс на розгляд законопроект, що передбачає запровадження санкцій проти тих, хто бере участь в проекті "Північний потік 2".

"Енергобезпека європейський партнерів та союзників – стратегічний пріоритет для Сполучених Штатів, - йдеться на в заяві конгресмена. – Закон про енергобезпеку Європи 2019 року сприятиме зупинці будівництва "Північного потоку 2" і унеможливить продовження дій Росії, які шкодять енергобезпеці наших союзників по НАТО в Європі".

"Північний потік 2 – не комерційний проект, а політичне знаряддя, яке може поглибити залежність Європи від російських енергоресурсів", - додав законодавець.

Законопроект було подано на розгляд комітетів і строки його проходження наразі невідомі.

Це не єдиний законопроект США, який стосується санкцій проти "Північного потоку 2".

В липні Комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив законопроект, що передбачає запроваджувати санкції проти кораблів, що прокладають російські газопроводи у морі на глибині понад 100 метрів. Це означає, що крім “Північного потоку 2” ці санкції, за умови затвердження законоперокту, стосуватимуться і будівництва іншого російського газопроводу - “Турецького потоку”.

Ввести такі санкції запропонували сенатор-республіканець від Техасу Тед Круз та сенаторка з Нью-Гемпшира Джин Шагін. Їхній законорпроект підтримали 20 з 22 представників комітету Сенату.

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