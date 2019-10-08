Зріджений газ США проти "Північного потоку-2" Росії

У Вільнюсі обговорюються проблеми енергетичної безпеки країн Східної і Центральної Європи і зниження їх залежності від поставок газу з Росії.

Міністр енергетики США Рік Перрі підписав зі своїми колегами з країн Литви, Латвії та Естонії декларацію про гарантії підтримки у питаннях захисту енергетичної інфраструктури країн Балтії від кібератак.

Ми зрозуміли, що ми можемо бути членом ЄС, НАТО, але поки ти залежиш від одного джерела, не можеш бути незалежним в повній мірі

Пізніше, під час самої конференції міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, звертаючись до Перрі, сказав: «Нам потрібні ви у Європі, потрібен ваш сланцевий газ в Європі. Нам точно відома ціна свободи, але ми знаємо і ціну енергетичної безпеки ... Ми зрозуміли, що ми можемо бути членом ЄС, НАТО, але поки ти залежиш від одного джерела, не можеш бути незалежним у повній мірі».

У свою чергу, Рік Перрі зазначив, що газопровід «Північний потік - 2» збільшить залежність країн Євросоюзу від Росії і «стане нищівним ударом по розмаїттю джерел енергії і безпеці Європи». Говорячи про свою країну, Перрі підкреслив: «США опинилися у досить новій і унікальній ролі важливого імпортера зрідженого природного газу до Європи. Ми розраховуємо на розуміння європейців, розцінюємо це як можливість привнести на ринок більше свободи і конкуренції».

Ця думка знайшла підтвердження у словах міністра енергетики Литви Жигімантаса Вайчюнаса: «Очевидно, що чим більше США у Європі, чим більше США в європейській енергетиці, тим ми сильніші».

Кореспондент Російської служби «Голосу Америки» попросив регіональних експертів прокоментувати заяви, що пролунали на енергетичній конференції у Вільнюсі.

Про користь конкуренції на ринку газу і про небезпеки БілАЕС



Економічний оглядач порталу Delfi.lt Едгарас Савіцкас зазначив, що додаткові поставки газу у балтійський регіон підсилюють конкуренцію серед продавців, а у виграші виявляються покупці.



«Ми можемо обирати, за якою ціною купувати енергоресурси. Поява на нашому газовому ринку американського ЗНГ надає нам таку можливість», - сказав Савіцкас.

Цей проект несе небезпеку для Німеччини - найсильнішої економічно, і політично впливової країни Європи. Будь Росія нормальною країною, нічого цього б не було

І, дійсно, до будівництва терміналу "Independence" у Клайпеді Литва платила «Газпрому» найвищу ціну в Європі. Тепер ситуація змінилася, і з урахуванням поставок із США російський монополіст був змушений знизити ціну.



«Ми відчуваємо це вже протягом декількох років», - підтверджує литовський експерт.



Говорячи про майбутнє запуску в експлуатацію «Північного потоку - 2», Савіцкас погоджується, що своїми газовими поставками Росія збільшує не тільки енергетичну, а й політичну залежність Західної Європи.



«Росія може підвищувати ціни або взагалі зупинити поставки. Звичайно, якщо Німеччина вже звикла купувати російський газ, то вона не хоче зміни ситуації », - констатує співрозмовник Російської служби «Голосу Америки».



Серед іншого, у ході вільнюської конференції мова зайшла і про будівництво у сусідній Білорусі атомної електростанції (БілАЕС) за участю корпорації «Росатом». Зокрема, заступник міністра енергетики США Ріта Барануол закликала Литву до продовження діалогу з сусідньою країною «при збереженні прозорості». Річ у тім, що раніше литовський Сейм ухвалив закон, який забороняє пропуск електроенергії з БілАЕС через литовські електромережі. Влада Білорусі зі свого боку запевняє, що будівництво здійснюється відповідно до найвищих стандартів безпеки.



Рік Перрі заявив, що Сполучені Штати не мають наміру втручатися у цю суперечку, а Рита Барануол відзначила: «Реактори, на зразок тих, які будуються у Білорусії, безпечно працюють у різних країнах світу. У майбутньому паливом їх могли б частково забезпечувати американські постачальники».



Торкнувшись теми БілАЕС у розмові з кореспондентом Російської служби «Голосу Америки», Едгарас Савіцкас сказав: «У цьому році її точно не запустять, а в наступному, можливо і включать». При цьому запуск цієї атомної електростанції, на думку економічного оглядача Delfi.lt не зможе ускладнити приєднання Литви до європейської енергосистеми. «Є стратегія, спрямована на те, щоб у 2025 році балтійські країни вийшли з єдиного енергокільця, яке об'єднує колишні радянські республіки», - підкреслив він.



Про ефект переходу на біопаливо і про побоювання щодо Німеччини



Литовський публіцист і громадський діяч Рімвідас Валатка назвав зміцнення незалежності своєї країни від енергопостачань зі сходу «альфою і омегою нашого буття».



«Оскільки Росія не прогнозована і прогнозованою не хоче бути, то слава богу, що ці зусилля дають плоди. Тому що у нас вже кілька років є електричний кабель, який з'єднує Литву з Швецією, кілька років діє лінія електропередач з Польщею і є термінал, який приймає зріджений газ. Тобто, нам залишилося тільки відключитися від мережі з РАО "ЄЕС" і замкнути мережу із Західною Європою і Польщею. І ми до цього близькі », - сказав він у бесіді з кореспондентом Російської служби« Голосу Америки».



«Звичайно, було б добре, якби це зробили років десять - п'ятнадцять тому, але у 90-ті роки, у єльцинський час, була віра у те, що Росія буде нормальною демократичної країною і ми не поспішали з цими роботами. Вони були прискорені після того, як Росія напала на Грузію, і тепер, у принципі, вони йдуть до завершення.Звичайно, енергетична безпека - тільки умова повної безпеки, а її в нашому геополітичному просторі ми, швидше за все, не досягнемо. Але краще хоча б це, ніж взагалі нічого », - вважає Рімвідас Валатка.

Якщо Росія раптом "перекриє кисень" на кілька тижнів, то Німеччині буде погано. А значить, буде погано і усім іншим країнам Євросоюзу







Литовський експерт згоден із заявою Лінаса Лінкявічюса, який сказав: «Ми можемо використовувати наші ворота в Клайпеді для подальшого транспортування сланцевого газу в Європу».



Разом з тим він відзначає, що споживання газу у Литві знижується: «Зимове опалення у нас проводиться за рахунок біопалива, яке становить 72% - 74% всієї енергії. Я маю на увазі відходи деревини, які ми видобуваємо у лісі. Років п'ятнадцять тому це здавалося б фантастикою, а зараз це - факт. А газ ми використовуємо для потреб заводів».



З огляду на зменшення споживання газу у Литві, Рімвідас Валатка зауважує, що для його країни будівництво «Північного потоку - 2» не несе великої небезпеки.



«Але цей проект несе небезпеку для Німеччини - найсильнішої економічно, і політично впливової країни Європи. Будь Росія нормальною країною, нічого цього б не було. А так, якщо вона раптом "перекриє кисень" на кілька тижнів, то Німеччині буде погано. А значить, буде погано і усім іншим країнам Євросоюзу», - побоюється литовський експерт.

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