Росія везе делегацію до Саудівській Аравії на тлі зникнення опозиційного журналіста

Російська делегація візьме участь у бізнес-форумі майбутніх інвестиційних ініціатив (Future Investment Initiative) в Саудівській Аравії наступного тижня, де зустрінеться з керівництвом Саудівської Аравії та представлятиме російське мистецтво і Російський фонд прямих інвестицій у п’ятницю.

Ряд західних керівників, які мали бути присутніми на саміті, відмовилися від запрошення на фоні міжнародної стурбованості долею саудівського журналіста Джамала Хашоггі.

«Російський фонд прямих інвестицій зібрав представницьку делегацію з Росії для участі у форумі, до складу якої входять понад 30 провідних російських підприємців і лідерів найбільших російських компаній, а також громадські діячі», – зазначив фонд, не називаючи імен.

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Делегація, яку очолить Голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, співпрацює з Державним російським музеєм, розташованим у Санкт-Петербурзі, для презентації робіт російських художників ХХ століття, в тому числі абстрактного художника Василя Кандинського.

Президент Росії Володимир Путін заявив у четвер, що в Росії немає достатньої інформації про зникнення Хашоггі, щоб виправдати зловмисні зв'язки з Ер-Ріядом.

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