Президент Туреччини готується оголосити “повну голу правду” про вбивство Хашоггі

Від турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана очікують оприлюднення подробиць про долю зниклого саудівського журналіста, який мешкав у США та співпрацював з газетою Washington Post, Джамала Хашоггі.

Ердоган у вівторок виступає у парламенті перед активістами його урядової партії "АК" після того, як турецькі ЗМІ впродовж тижнів подавали щораз жахливіші подробиці про те, що могло статися з журналістом після того, як він 2 жовтня зайшов у будівлю консульства Саудівської Аравії в Стамбулі і зник.

Досі турецькі посадовці офіційно не інформували про справу Джамала Хашоггі, але преса в Туреччині регулярно оприлюднювала неофіційні дані з анонімних джерел зокрема про існування звукозапису катування і смерті журналіста.

Ключовим питанням залишається те, хто у керівництві Саудівської Аравії віддав наказ, спланував і здійснив убивство.

Тим часом президент США Дональд Трамп напередодні сказав, що він і далі незадоволений поясненнями від Саудівської Аравії, яка змінила позицію з повного заперечення про смерть Хашоггі на визнання, що він був убитий внаслідок “помилки”.

“Я не хочу втратити усі ті інвестиції в нашій країні. Але ми з'ясуємо це до кінця”, - сказав Трамп репортерам біля Білого дому.

Неофіційні джерела у США повідомляють, що у понеділок в Туреччину відлетіла директор ЦРУ Джина Гаспел, щоб ознайомитися з розслідуванням.

Американский міністр фінансів Стівен Мнучин, у понеділок зустрівся у Ріяді з коронним принцом Мухамедом бін Салманом, але відмовився від виступу на важливій інвестиційній конференції у Саудівській Аравії.

Десятки провідних учасників скасували участь в конференції, яку називають “Давосом у пустелі”, у той час як саудівський уряд спочатку стверджував, що Хашоггі вийшов з консульства живий, а тепер визнав, що журналіста вбили у будівлі.

“Особи які це зробили, діяли за межами своїх повноважень”, - сказав каналу Fox News саудівський міністр закордонних справ Абдель Аль-Джубейр.

В Ріяді кажуть, що в ході свого розслідування заарештували 18 осіб та звільнили з посад двох помічників принца бін Салмана.

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