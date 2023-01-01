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П'ять ключових виборів у Європі у 2023 році
Європейський Союз назвав підтримку України серед своїх головних досягнень 2022 року. Але існує невизначеність щодо того, чи збережеться така підтримка наступного року. Важливу роль у її збереженні відіграє відповідь на питання про те, кого оберуть європейці на своїх виборах цього року.
Як зауважив в нещодавньому інтерв'ю «Голосу Америки» колишній посол США в Україні Джон Гербст, вибори 2023 року в Польщі, Греції, Фінляндії, Іспанії та інших країнах «можуть вивести на перший план євроскептиків і політиків, які симпатизують Росії». Вони можуть також підштовхнути існуючі уряди в цьому напрямку, вважає Гербст, який нині очолює Євразійський центру Атлантичної ради.
Наскільки велика ця небезпека? «Голос Америки» підготував огляд прогнозів ключових виборів у Європі на 2023 рік.
Президентські та парламентські вибори в Туреччині у червні. Ердоган залишиться
Хоча Туреччина і не є членом ЄС, політика цієї країни має велике значення для Європи, і особливо для України, адже Анкара з часу початку російського вторгнення стала важливим партнером для Києва і посередником у спілкуванні з Москвою.
Аналітичний відділ британського часопису «Економіст», Economist Intelligence Unit (EIU) президентські та парламентські вибори в Туреччині вважає найважливішими виборами 2023 року.
Туреччина не лише надала Україні дрони «Байрактари», але і відіграла важливу роль посередника у війні. Зокрема, завдяки зусиллям президента Реджепа Таїпа Ердогана вдалося звільнити з полону сотні українських військовополонених та заручників, включно зі захисниками Маріуполя.
Вибори можуть спровокувати масштабні політичні заворушенняАналіз EIU
Також, завдяки тому, що турецькі політологи називають «проукраїнським нейтралітетом» Туреччини, вона зіграла ключову роль в укладенні угоди про експорт зерна з українських портів.
За прогнозами EIU, на виборах у червні президента Ердогана, який перебуває на цій посаді з літа 2014 року, буде переобрано. Але, як кажуть дослідники, він зіткнеться з одним із найважчих випробувань за своє майже 20-річне правління, бо, швидше за все, втратить більшість у парламенті.
«Вибори можуть спровокувати масштабні політичні заворушення, особливо у випадку напружених перегонів, або якщо президент відмовляється визнати потенційну поразку», – попереджають аналітики.
Парламентські вибори в Іспанії в грудні. Зростає популярність правих
Іспанія, хоч і не була в числі перших, чи найбільших країн-донорів військової допомоги України, але протягом року відправила Україні пакет військової підтримки – позашляховики, машини швидкої допомоги, а також медикаменти. Під кінець року Мадрид надав свої зенітно-ракетні комплекси Hawk, пообіцяв додаткові системи протиповітряної оборони, генератори, а також пообіцяв тренувати більше українських військових.
Уряд PP-Vox може стати третім урядом, який включає або підтримує ультраправу партію, який формується у великій європейській країні після Італії та ШвеціїАналітики EIU
Також Іспанія надіслала своїх слідчих на допомогу в розслідуванні російських воєнних злочинів, а її керівництво висловило підтримку майбутньому членству України в ЄС.
Але ситація може змінитися після виборів наприкінці наступного року. Як зауважують в EIU, в Іспанії зростає підтримка правих. Праві партії в Європі вже традиційно підтримують антиіммігрантську риторику і були серед прихильників президента Росії Володимира Путіна.
Популярність Народної партії (НП) різко зросла з лютого, і вона, на думку EIU, отримає найбільшу частку голосів на виборах. Для формування правої більшості, кажуть експерти, знадобиться підтримка ультраправої, консервативної партії Vox.
«Уряд PP-Vox може стати третім урядом, який включає або підтримує ультраправу партію, який формується у великій європейській країні після Італії та Швеції», – зауважують фахівці EIU.
Парламентські вибори у Греції у липні. Очікування політичної кризи
Греція є складною країною для України через неприхильні громадські настрої. За результатами опитування соціологічної служби ЄС Eurobarometer, майже половина греків не схвалюють підтримку Європейським Союзом України у війні з Росією. Такі настрої в ЄС поділяють лише словаки і болгари, а наприклад шведи, чи фіни підтримують Україну ледь не одностайно (97% і 95% відповідно).
Проте уряд Греції надає допомогу Україні, незважаючи на почуття громадян. Греція надає фінансову допомогу Україні через міжнародні організації. Вона також прийняла близько 100 000 українських біженців, які мають право на житло, медичне обслуговування та доступ до освіти, зауважують місцеві оглядачі.
Щодо військової допомоги, то як заявив міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос, Афіни можуть передати Україні свої зенітно-ракетні комплекси С-300, але лише у тому випадку, якщо Сполучені Штати розмістять замість них на Криті свої ЗРК Patriot. Україна просила Грецію про цю систему ППО радянського зразка ще з березня 2022 року.
Щодо виборів, то аналітики EIU каужть, що правляча правоцентристська «Нова демократія» (НД) буде боротися за забезпечення парламентської більшості, але зміни до виборчого законодавства означають, що, ця бортьба «може спричинити політичну кризу та дострокові вибори в 2023-24 роках».
Парламентські вибори у Польщі. Ліберальна опозиція може здобути перемогу
Польща стала ключовою країною для України під час російської агресії. Ця країна прийняла мільйони українських біженців і є головним пунктом, через який постачається західна зброя, Варшава навіть пропонувала, щоб установки Patriot, які призначалися для неї, були відправлені в Україну.
Разом з тим, деякі антиліберальні кроки правлячої партії «Право і справедливість» (PiS) викликали напруженість у стосунках Варшави і ЄС.
Перемога лібералів відкриє шлях до покращення відносин з ЄС, які значно погіршилися за урядів під керівництвом PiSАналітики EIU
Чи зміниться підтримка Польщі після виборів? Як вважає колишній президент Європейської Ради Дональд Туск, незалежно від результатів, Польща продовжить свою підтримку України. Про це він сказав у грудні під час виступу на Київському безпековому форумі.
Аналітики EIU кажуть, що політична боротьба буде запеклою, але її результат вплине швидше на стосунки Польщі з ЄС.
«Правляча партія «Право і справедливість» (PiS) збирається отримати найбільшу частку голосів на майбутніх парламентських виборах, але ліберальна демократична опозиція, ймовірно, збере достатню підтримку, щоб забезпечити більшість у парламенті», – вважають дослідники EIU.
Якщо переможуть ліберали, це, на думку аналітиків EIU, «відкриє шлях до покращення відносин з ЄС, які значно погіршилися за урядів під керівництвом PiS».
Парламентські вибори у Фінляндії у квітні. Нинішня прем’єрка, ймовірно, втратить посаду
Неспровокована агресія Росії щодо України нагадала фіннам власний досвід війни за незалежність проти Радянського Союзу у 1939-40-х роках. Тож, незважаючи на десятиліття нейтралітету, країна подала заяву в НАТО, а підтримка України серед населення, є як згадано вище, однією з найвищих в Європі.
Про військову підтримку України, з огляду на міркування безпеки, у Гельсінкі багато не повідомляють, лише називають цифру – 160,4 млн євро і наголошують – передана допомога відповідає запиту України.
Наприкінці року кілька депутатів парламенту Фінляндії закликали уряд передати Україні танки "Леопард-2", на що досі не могли зважитися більші країни, зокрема Німеччина.
Марін, імовірно, втратить свою посадуПрогноз Euroactiv
Парламентські вибори у Фінляндії відбудуться вже навесні, у квітні. Як кажуть соціологи, cтаном на грудень, опитування показують, що урядова коаліція лівоцентристської прем'єр-міністрки Санни Марін, що складається з Соціал-демократичної партії, Центристської партії, Зелених, Лівих і ліберальної Шведської народної партії разом, імовірно, матимуть більшість.
Але, як вважають фахівці сайту Euroactiv, що спеціалізується на новинах з країн ЄС, «нинішній п'ятипартійний уряд навряд чи зможе працювати після квітневих виборів через внутрішні проблеми.
«Існує занадто багато недовіри, особливо між Зеленими та центристами, чия пітримка зменшується. Отже, Марін, імовірно, втратить свою посаду», – прогнозує Euroactiv.
Найімовірнішим переможцем виборів вони вважають ліберально-консервативну Національну коаліційну партію (NCP), а її голову – Петтері Орпо ймовірним кандидатом на посаду прем’єр-міністра. Опро є гарячим прихильником вступу своєї країни до НАТО. А з огляду на настрої в суспільстві, аналітики не очікують зміни ставлення Фінляндії до України.
Незважаючи на результати виборів, підтримка України залишиться пріорітетом ЄвропиАналітики EIU
Щодо ситуації наступного рроку, експерти EIU попереджають, що у міру поглиблення енергетичної кризи та пов’язаного з нею економічної крихи в Європі, зростатиме ймовірність суспільного невдоволення. Але, вони наголошують, що основні політичні пріоритети для європейських урядів залишаться незмінними.
«Незважаючи на результати виборів, це – підтримка України», – кажуть аналітики EIU і додають, що європейці далі працюватимуть над своєю енергетичною безпкою та шукатимуть шляхів, як уповільнити зростання цін на основні товари та послуги, що визначають економічну вартість життя.
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- Голос Америки
"Лише посилюють рішучість як відважних українців, так і нашу" - посол США про нові обстріли РФ
Понад 20 крилатих ракет 31 грудня запустила Росія по території України, 12 з них збили українські Сили протиповітряної оборони, повідомив попередні дані головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Через російський обстріл в Києві загинула одна особа, 20 постраждало, згідно з даними місцевої влади.
В своєму вечірньому телезверненні президент України Володимир Зеленський назвав "нелюдами" тих, хто віддав наказ про ці атаки та виконав їх.
"Це не підсумок року, як би цього не хотіли терористи. Це підсумок долі самої Росії. Держава-терорист не отримає прощення. А ті, хто віддають накази на такі удари, ті, хто здійснює їх, не отримає помилування, м'яко кажучи", - заявив Зеленський.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив після атак, що Росію потрібно вигнати з Ради Безпеки ООН. Він повторив позицію України щодо того, що Росія незаконно займає місце в цій організації.
"Вже втретє цього святкового тижня Росія здійснила невибіркові обстріли українців, завдаючи ударів по будинках, готелях та інших цивільних об'єктах", - відреагувала на напади посол США в Україні Бріджит Брінк.
Вона звернула увагу на те, що ці атаки є "особливо жахливими" у цю пору року, але лише" посилюють рішучість як відважних українців, так і нашу".
Своїми ударами Росія намагається погіршити бойовий дух українського населення під час новорічних свят. Такими оцінками поділилось Міністерство оборони Великої Британії в останньому за цей рік звіті про хід війни в Україні, що був опублікований в соцмережах 31 грудня. Британське відомтво вважає ймовірним наступні російські удари.
У відомстві вказують, що Росія, ймовірно намагаючись перевантажити протиповітряну оборону України, з жовтня проводить ракетні напади по території України кожні 7-10 днів.
Кадиров «випадково підтвердив майбутню другу хвилю мобілізації» - ISW
Західні військові експерти кажуть, що нова хвиля мобілізації до російської армії, яку очікують у Росії, і про яку попереджають в Україні, найімовірніше, відбудеться, але вона «не виправить недоліків російської армії».
Аналітики Інтститу вичення війни (ISW) вказують на те, що російські та українські джерела обговорюють «імовірну та неминучу другу хвилю мобілізації». Вони зазначають, що глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров під час прес-конференції 29 грудня «випадково підтвердив майбутню другу хвилю мобілізації», коли заявив, що Чечня перевиконала мобілізаційні вимоги на 254%, і тому жителі Чечні не будуть мобілізовані у другій хвилі мобілізації.
Також ISW наводять слова начальника Головного розвідувального управління (ГУР) України Кирила Буданова, який заявив в інтерв'ю BBC, що російська влада ухвалила рішення розпочати чергову хвилю мобілізації 5 січня або, можливо, 9 січня.
Окремо ЗМІ повідомляють, що 30 грудня у відеозверненні до громадян Росії, міністр оборони України Олексій Резников попередив що керівництво Росії готує нову хвилю мобілізації та планує протягом тижня закрити кордони. Звертаючись до потенційних призовників російською мовою, міністр попередив їх, що «за боєм курантів» вони «можуть не почути стукіт у двері».
«Я точно знаю, що у вас залишився приблизно тиждень, перш ніж у вас залишиться якийсь вибір», – сказав Резніков у зверненні, яке він записав російською мовою.
Український міністр сказав, що на початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, оголосить воєнний стан і почне чергову хвилю мобілізації. Вінн додав, що у Білорусі також будуть закриті кордони.
Тож попри те, що високопоставлені чиновники Кремля неодноразово спростовували заяви про другу хвилю мобілізації, останній раз це сталося 21 грудня, ISW вважає, що друга хвиля мобілізації відбудеться, але вона «не виправить недоліки російської армії». Як вважають аналітики, Кремлю протягом тривалого часу не вдається організувати стратегічне планування, а тому ця мобілізація не буде підкріплена відповідним навчанням персоналу і зброєю.
«Польові гауптвахти». Суворі покарання для тих, хто відмовляється воювати
Як зауважують аналітики, паралельно з наповненням армії живою силою, російська влада намагається змусити воювати призовників, які не мають достатньої мотивації. Дослідники ISW кажуть, що на це спрямований новий указ президента Росії Володимира Путіна, який «узаконює суворе покарання російських військовослужбовців, які вчинили злочини проти російських військових, шляхом створення «польових гауптвахт».
Російська служба Бі-Бі-Сі 29 грудня повідомила, що Міністерство оборони (МО) Росії розробило та оприлюднило проект указу президента, який дозволить появу в'язниць для військовослужбовців у районах бойових дій.
Згідно з проектом указу, можна буде помістити військових, що провинилися, в ізольовані «польові гауптвахти». Зазначається, що ці об'єкти мають бути спроектовані так, щоб умови в них не були гіршими, ніж інші камери військового утримання.
Повідомляється, що указ забороняє створювати гауптвахти в підземеллях, підвалах, які не мають вікон і належної вентиляції, різних контейнерах і ямах «за винятком випадків, пов’язаних із збереженням життя військовослужбовців».
ISW не вдалося знайти опублікований проект цього президентського указу. Але, як повідомляє російський сайт розслідувальної журнлаістики «Важные истории» з посиланням на Telegram-канал "ЧТД", документ з'явився на сайті федерального порталу проектів нормативних правових актів.
У російській армії гауптвахти скасували 2002 року, а потім повернули 2006-го. Як уточнюють російські опозиційні ЗМІ, військових на гауптвахту відправляє не командир, а гарнізонний суд. Польових гауптвахт у російському війську досі не було, хоча російські ЗМІ повідомляють, що близько десятка польових в'язниць для військових вже з'явилися на окупованих територіях України, у так званих «ЛНР» і «ДНР», переважно вони облаштовані у підвалах.
Серед солдатів, що повертаються з війни в Україні, зростає збройне насильство
Як на початку грудня повідомило незалежне російське інформаційне видання The Moscow Times, російські солдати, які повертаються з українського фронту до Росії, мають проблеми з інтеграцією в російське суспільство. Вони не отримали належної підтримки психічного здоров’я, незважаючи на заяви уряду, що протягом тридцяти днів після демобілізації вони мають отримати медичну та психологічну реабілітацію. Ці повідомлення підтверджують і російські організації з допомоги військовим, зауважує ISW.
У публікації The Moscow Times цитує російську групу підтримки під назвою «Ветерани війни», яка вважає, що російський уряд «покинув і забув своїх ветеранів інших недавніх воєн, і, схоже, ветеранам ниншньої війни навряд чи буде краще».
Як нагадують дослідники ISW, раніше вони вже повідомляли про те, що російський уряд не виплачує зарплати своїм військовим, не надає земельних ділянок ветеранам конфлікту в Україні та не забезпечує основні потреби російських військ.
Також російські правозахисники повідомляють, що почастішали випадки насильницьких нападів у Росії за участю військових, які повернулися з війни. Як повідомила у розмові з Російською службою «Голосу Америки» голова фонду «Русь сидяча» Ольга Романова, навіть за офіційною російською статистикою МВС, зросла збройна злочинність у прикордонних областях.
«І зрозуміло, чому – абсолютно безконтрольний оборот зброї», – каже правозахисниця. Вона додає, що її організації відомо про «випадки, коли втікачі-«вагнерівці» починають розстрілювати поліцейські патрулі, як це було в Ростовській області, у місті Шахтинську».
З’являються і повідомлення про побутове насильство за участю російських військових, що повернулися з війни проти України. Як повідомила гаезта Washington Post з посиланням на російського військового блогера, російський ветеран у Петрозаводську застрелив свою дружину після повернення до Росії з України, та сам викликав поліцію.
Як кажуть фахівці ISW, незважаючи на те, що проблеми з реінтеграцією солдатів, що повернулися з війни, мають багато інших країн, відсутність матеріальної підтримки та уваги до цього питання з боку російських офіційних осіб може стати ще одним джерелом внутрішнього конфлікту в Росії, адже війна триває.
- Голос Америки
НАСА опублікувало нове вражаюче зображення Землі
Супутник НАСА та Національної служби США з супутникової інформації про навклишнє середовище опубілкувало перші знімки зроблені системою VIIRS, розміщеній на супутнику NOAA-21. Супутник запустили 10 листопада з космічної бази Ванденберг.
Зображення поєднує супутникові знімки землі, зроблені за добу з 5 на 6 грудня, повідомили в службі.
На фото, зокрема видно лазурові ділянки води в Карибському морі, які поширились поблизу узбережжя Куби та американської Флориди через фітопланктон.
Також, можна побачити дим від пожеж на полях на півночі Індії.
VIIRS, яку можна встановити на різних супутниках, надає важливу інформацію щодо навколишнього середовища, зокрема щодо стану криги, океанів, хмар, пилу, врожаю, стану океанів, зокрема щодо температури поверхні, що важлво для передбачення ураганів, повідомили в службі.
Найбільш важливими для спостережень є супутники, що рухаються від одного полюсу Землі до іншого, кажуть в Службі.
"Серед найважливіших - знімки над Аляскою, - каже проф. Каллурі. - Там, найкращі зображення надають супутники, які рухаються між полюсами".
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