Держдеп: "Розглядаються всі варіанти" у відповідь на ескалацію агресії Росії проти України

США підтримують Україну перед лицем російської агресії, підтвердила помічниця держсекретаря США Керен Донфрід під час брифінгу в п'ятницю. Питання нагромадження військ Росією поблизу кордонів держсекретар США Ентоні Блінкен обговорить наступного тижня з учасниками засідання міністрів закордонних справ НАТО в Латвії а також на засіданні ОБСЄ в Швеції, повідомила посадовиця.

Коментуючи те, які кроки можуть вжити США та міжнародна спільнота на підтримку України, Донфрід заявила: "Розглядаються всі варіанти".

"Зараз ми уважно слідкуємо за подіями в регіоні, консультуємось з союзниками та партнерами щодо того, як стримувати дії Росії", - додала посадовиця.

Вона засвідчила, що США а також союзники по НАТО підтримують суверенітет та територіальну цілісність України, включно з територіальними водами.

На засіданні міністрів НАТО наступного тижня США та союзники "поділяться оцінками того, що відбувається на кордоні Росії та України і обговорять можливі варіанти дій а також те, які кроки готовий зробити НАТО як Альянс", говорить Донфрід.

Як повідомляв "Голос Америки", радник США з національної безпеки Джейк Салліван у п'ятницю провів телефонну розмову з керівником Офісу президента Україна Андрієм Єрмаком з приводу подій останнього часу. Відповідну заяву речниці Ради національної безпеки США Емілі Горн розміщено на сайті Білого дому.

"Вони обговорили їх спільне занепокоєння щодо військових дій Росії, що тривають поблизу кордону України та її жорстку риторику щодо України. Вони погодились, що всі сторони мають докладати дипломатичних зусиль для зняття напруги. Пан Салліван підкреслив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку США", - йдеться у заяві.

У четвер генсек НАТО заявив, що подальша агресія Росії "зіткнеться з витратами та наслідками".

30 листопада в Ризі відбудеться засідання міністрів НАТО за участі представників України та Грузії. З ними міністри НАТО планують обговорити ситуацію в Чорноморському регіоні а також проведення реформ.

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