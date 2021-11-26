Радник США з нацбезпеки поговорив з Єрмаком про військові дії Росії поблизу кордонів України

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван у п'ятницю провів телефонну розмову з керівником Офісу президента Україна Андрієм Єрмаком з приводу подій останнього часу. Відповідну заяву речниці Ради національної безпеки США Емілі Горн розміщено на сайті Білого дому.

"Вони обговорили їх спільне занепокоєння щодо військових дій Росії, що тривають поблизу кордону України та її жорстку риторику щодо України. Вони погодились, що всі сторони мають докладати дипломатичних зусиль для зняття напруги. Пан Салліван підкреслив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку США", - йдеться у заяві.

У четвер генсек НАТО заявив, що подальша агресія Росії "зіткнеться з витратами та наслідками".

Як раніше повідомив "Голос Америки", у Білому домі цього тижня заявили про готовність відповідати на шкідливі дії Росії.

Раніше американський канал CNN, посилаючись на джерела в уряді США, повідомив, що там буцімто розглядають можливість відправки до України додаткової зброї на тлі занепокоєння щодо накопичення Росією військ поблизу кордонів України. В уряді США вважають, що Росія ще не визначилась щодо використання військ, але американська розвідка попереджає про імовірність наступу на Україну.

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