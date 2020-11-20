Україна бере участь у санкціях ЄС щодо Білорусі

Зовнішньополітичне відомство Європейського Союзу назвало Україну в числі інших країн - партнерів ЄС, які долучилися до європейських санкцій проти влади Білорусі.

«Європейський Союз бере до уваги і вітає ці зобов’язання», - сказано в офіційній заяві, яка повідомляє, що Україна у низці інших європейських держав, які не є членами Євросоюзу, узгоджуватиме свою політику з рішенням Ради ЄС щодо Білорусі.

Становище в Білорусі далі погіршується. Утиски людей державою не припинені. Ми рухаємося до наступного кола санкцій і надалі підтримуємо демократичні права білорусів.

Санкції ЄС стосуються 59-ти представників білоруської влади, включно з Олександром Лукашенком, якого Євросоюз відмовився визнати законним президентом Білорусі після виборів 9 серпня, названих сфальсифікованими.

З того часу в Білорусі тривають протести, на які влада у Мінську відповіла насильством й арештами тисяч людей.

Санкції передбачають, що особи, внесені до узгоджених списків не мають права в’їздити до країн Європи і там заморожуються їхні активи.

Крім того громадянам і компаніям європейських країн заборонено надавати гроші вказаним особам.

США також не визнали переобрання Лукашенка на шостий президентський термін і запровадили свої санкції проти білоруських посадовців, названих причетними до фальсифікацій виборів, ув’язнення опозиційних політичних діячів та побиттів і затримань мирних демонстрантів у Білорусі.

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