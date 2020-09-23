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Саміт ЄС відклали через коронавірус в охоронця президента Європейської ради

Президент Європейської ради Шарль Мішель був у контакті з охоронцем, в якого підтвердили коронавірус

Дводенний саміт керівників Європейського Союзу, що мав розпочатися у четвер 24 вересня відклали після виявлення COVID-19 в одного з охоронців президента Європейської ради Шарля Мішеля.

Новою датою наради глав держав та урядів ЄС, на якій зокрема планують розгляд санкцій щодо Білорусі, оголосили 1 жовтня.

Шарль Мішель, в обов’язки якого входить приготування та координація роботи ЄС на рівні керівників держав, вимушений відбувати карантин.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган спостерігає за турецьким судном, яке досліджує нафтогазові поклади у східному Середземномор’ї, проти чого протестують Кіпр та Греція.
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Представник президента повідомив, що останні аналізи не виявили у нього коронавірусу.

«Президента регулярно перевіряють і вчора результати тесту були негативні. Відповідно до бельгійських правил від сьогоднішнього дня він під карантином», - написав у Twitter речник президента Баренд Лейтс.

Правила у Бельгії вимагають, щоб люди, які контактували з особами, у яких підтверджено COVID-19, ізолювалися вдома на 14 днів.

Новина про Шарля Мішеля з’явилася на тлі даних про нове зростання кількості випадків COVID-19 у багатьох країнах Європи.

Європейський представник Всесвітньої організації охорони здоров’я заявив минулого тижня, що у деяких країнах континенту показники виявлених заражень на початку вересня перевищують дані березневого піку.

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон у вівторок застеріг співвітчизників про насування другої хвилі епідемії і оголосив заходи, що мають на меті стримати поширення коронавірусу.

Нові обмеження зокрема регіональні карантини запроваджують у Франції, Іспанії, Нідерландах тощо.

В Ізраїлі 18 вересня оголосили повторний повний карантин.

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Під час промови на Генасамблеї ООН президент Трамп розкритикував Китай. Відео
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Під час промови на Генасамблеї ООН президент Трамп розкритикував Китай. Відео

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