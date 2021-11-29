Литва каже, що в НАТО стурбовані «повною військовою інтеграцією Білорусі у військові структури і доктрини Росії»

Керівники Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу наголосили на союзницьких зобов’язаннях з країнами Балтії в умовах того, що вони назвали «нападом» з боку білоруського режиму з використанням мігрантів.

Ми також стурбовані іншими процесами - повною військовою інтеграцією Білорусі у військові структури і доктрини Росії.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ перебували минулої неділі у Литві й Латвії - країнах, що мають з Білоруссю кордони і вимушені, як і Польща, давати раду різкому збільшенню кількості мігрантів.

«Вже місяцями Литва зазнає навмисного, цинічного і небезпечного гібридного нападу. Нападу, організованого режимом Лукашенка. Він ставить під загрозу життя невинних цивільних, яких фальшивими обіцянками заманили до білоруських кордонів», - заявила Урсула фон дер Ляєн у Вільнюсі, вказавши, що ЄС цього року виділив трьом балтійським країнам і Польщі 200 мільйонів євро для покращення охорони зовнішніх кордонів організації.

Литовський президент Ґітанас Науседа вказав на зростання військової загрози з білоруського боку, де невизнаний західними країнами президент Олександр Лукашенко пішов на тісніше зближення з Москвою.

«Ми також стурбовані іншими процесами - повною військовою інтеграцією Білорусі у військові структури і доктрини Росії. Це створює нові виклики для НАТО, і НАТО має відповідно пристосувати свою стратегію й тактику, щоб бути готовим до відповіді», - сказав литовський керівник.

Ми надалі надаватимемо нашому партнеру - Україні політичну і практичну підтримку.

Україна за словами генерального секретаря НАТО теж була темою обговорення минулими вихідними у зв’язку з «непоясненим і невиправданим накопичення Росією військ біля України».

«Ми напоготові для захисту усіх союзників, і ми надалі надаватимемо нашому партнеру - Україні політичну і практичну підтримку», - сказав Єнс Столтенберґ.

30 листопада у Ризі, столиці Латвії, зберуться міністри закордонних справ тридцяти країн НАТО для обговорення питань пов’язаних з Росією та Білоруссю.

На ту зустріч також запросили міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу та його грузинського колегу.

Дмитро Кулеба заявив минулого тижня, що його переговори з міністрами НАТО у Ризі будуть одним з сигналів «підтримки на тлі агресивних дій Росії», а також дадуть «можливість обговорити поточну безпекову ситуацію та наші спільні дії».

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