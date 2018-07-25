Отрута “Новічок”, від якої загинула британка, була упакована під вигляд парфумів

Британець Чарлі Ровлі, який вижив після отруєння нервово-паралітичною речовиною класу “Новічок”, розповів про події, що призвели до смерті його подруги.

45-річний Ровлі сказав в інтерв’ю британській службі теленовин ITV News, що 30 червня він дав Давн Стурджесс знайдену кількома днями раніше коробку з пляшечкою, яку він вважав парфумами.

Речовина була масною, і коли я її понюхав, то вона не пахла як парфуми.

​Він не міг сказати, звідки саме походить його знахідка, але обидвоє мешкали у містечку Еймсбері, що за кілька кілометрів від Солсбері, де 4 березня стався замах на колишнього офіцера російської військової розвідки Скрипаля та його доньку.

Британські урядовці казали, що отрута є хімічною зброєю, відповідальність за яку несе Росія. У Москві заперечують будь-яку причетність.

Лікарі розповідають, як рятували Скрипалів від нервово-паралітичної отрути

ЗМІ, зокрема американський телеканал CNN, посилаючись на “близькі до розслідування джерела”, повідомляють, що британські слідчі встановили кількох підозрюваних, які перебували у Британії в ті дні, а потім виїхали з країни.

Згідно з розповіддю для ITV News 44-річній Давн Стурджесс стало погано через 15 хвилин після того, як вона розпилила собі речовину на зап’ястя рук.

“Дон сказала, що її болить голова і попросила знайти таблетки. Поки я шукав, вона сказала, що їй погано і що вона хоче у ванну, що мені здалося дивним”, - сказав Ровлі.

І жінка, і чоловік опинилися непритомними у лікарні. 8 липня Стурджес померла, а Ровлі вижив після трьох тижнів лікування.

Чарлі Ровлі розповів, що пляшечка була у закритій загорнутій у целофан вишуканій картонній коробці і з написом, який за словами його подруги, міг бути відомою маркою парфумів.

Перед тим як передати “парфуми” жінці, за словами Ровлі, він намагався вставити розпилювач у пляшечку і рідина розлилася йому на руки.

“Речовина була масною, і коли я її понюхав, то вона не пахла як парфуми, і я швидко її змив, але нічого поганого я не подумав. Усе відбулося так швидко”, - розповів він.

Ровлі каже, що не пам’ятає, що було далі, але його друзі розповіли, що він не міг триматися на ногах і що з рота йому йшла піна.

Британська поліція обстежує місцевості у Солсбері, розшукуючи можливі нові речові докази, пов’язані із двома інцидентами.

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