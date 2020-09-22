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Британія повертає частковий карантин через насування другої хвилі COVID-19

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон оголосив низку обмежень, щоб стримати поширення COVID-19 на тлі зростання кількості випадків зараження коронавірусом.

Борис Джонсон визнав, що, як і в деяких інших країнах, у Великій Британії ситуація з епідемією погіршилася і є загроза другої хвилі.

«Ми завжди знали, що, хоча ми змусили вірус відступити, можливість другої хвилі залишалася реальністю. Я мушу з жалем визнати, що ми, так само як Іспанія, Франція та інші країни досягли того небезпечного поворотного моменту», - сказав прем’єр-міністр у парламенті.

У Франції та інших європейських країнах уряди також вдаються до обмежень, зокрема запроваджують регіональні карантини у тих місцевостях, де зросла кількість заражень.

Регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я в Європі Ганс Клюґе сказав минулого тижня, що за перші два тижні вересня у семи країнах континенту кількість випадків COVID-19 подвоїлася.

Рекордно високу кількість нових заражень коронавірусом зареєстрували у Чеській республіці - 2000 за один день.
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Борис Джонсон підкреслив, що зараз не йдеться про повернення повного карантину, який діяв кілька місяців, починаючи з березня цього року: люди можуть виходити з помешкань, підприємства, школи й інші навчальні заклади не припиняють роботу.

Обмеження дещо відрізняються в Англії, Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії, де місцеві органи самоврядування окремо відповідають за охорону здоров’я, але прем’єр-міністр оголосив, що кроки будуть узгоджуватись.

Британців знову закликали працювати вдома, якщо це можливо, щоб уникати близького контакту.

Ще раніше було оголошено заборону збиратися в групи чисельністю понад 6 осіб.

Розширено вимогу носіння масок у громадських місцях та на транспорті і до 200 фунтів підвищено початковий штраф для порушників.

За злісні порушення штрафи можуть сягати кількох тисяч фунтів.

Паби, бари й ресторани, починаючи з четверга, зможуть працювати лише до 10 години вечора і обслуговуватимуть лише клієнтів за столами.

На невизначений час скасоване рішення, яке з 1 жовтня передбачало дозвіл на проведення спортивних змагань з глядачами.

Борис Джонсон також оголосив, що уряд надасть поліції та органам місцевої влади додаткові фінансові ресурси для впровадження і виконання нових правил.

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«Вона зламала стільки перешкод». Життя та спадок судді Рут Бейдер Ґінзбурґ. Відео
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«Вона зламала стільки перешкод». Життя та спадок судді Рут Бейдер Ґінзбурґ. Відео

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